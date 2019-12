Ultima parte a seriei originale 'Star Wars', premieră oficială la 42 de ani de la lansarea francizei

A noua și ultima parte a seriei originale "Războiul stelelor/ Star Wars", "Războiul Stelelor: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: The Rise of Skywalker", a avut premiera oficială la Hollywood, la 42 de ani de la lansarea francizei create de George Lucas, potrivit Reuters, scrie Mediafax.

Droizi colorați, soldați din infanteria stelară și staruri de la Hollywood, printre care și Daisy Ridley și Mark Hamill, din franciza "Star Wars", au participat la premiera oficială a peliculei, care a avut loc luni seară.

Starurile au pășit, ghidate de angajați Disney cu săbii laser, pe covorul albastru care îi ghida spre un cort uriaș instalat în centrul Hollywood-ului, care semăna cu un hangar pentru nave spațiale.

Harrison Ford, al cărui personaj Han Solo a murit în filmul "Star Wars: Trezirea Forței/ The Force Awakens", lansat în 2015, a participat la premieră, la fel și Adam Driver, care a revenit în ultima parte a francizei în rolul lui Kylo Ren.

Li s-au alăturat personalități precum regizorii Steven Spielberg și Spike Lee și actrița Frances McDormand.

"Este terifiant", a declarat regizorul filmului, J.J. Abrams, adăugând că este bucuros să prezinte pelicula într-un moment în care "rar găsești ceva care să aducă oamenii împreună". "Nimic nu aduce oamenii împreună mai mult ca «Războiul stelelor»", a mai spus acesta.

Citește și: Cântăreața Pink a fost desemnată artistul anului 2019; încasări de 215 milioane de dolari din concerte

Jurnaliștii au avut reacții amestecate după premieră, filmul fiind descris drept "cel mai întortocheat" din serie de Mike Ryan, de la Uproxx. Criticul Variety Adam B. Vary a scris: "Este atât de mult film în acest film. Dar cele mai bune momente sunt cele mai liniștite și mai umane". "Punctele culminante sunt spectaculoase și sunt o mulțime de recompense, unele meritate, altele, nu. Dar unele alegeri par autocorecturi inutile față de «The Last Jedi» și unele chiar nu au sens", a scris Laura Prudom, de la platforma de jocuri IGN.

Rob Keyes, de la Screen Rant, vorbește despre "un final uriaș și imens satisfăcător al unei povești", care oferă explicații pentru unele întrebări din "The Force Awakens" și "Star Wars: Ultimii Jedi / The Last Jedi" (2017).

"Rise of Skywalker", care va intra în cinematografe, inclusiv în cele din România, joi, încheie o serie de trei trilogii care ocupă a doua poziție în topul francizelor cu cele mai mari încasări, cu peste 9,2 miliarde de dolari.

Filmul pune punct poveștii familiei Skywalker, dar compania Disney plănuiește alte producții dedicate unor personaje "Star Wars", începând din decembrie 2022. Compania difuzează un serial "Star Wars" pe platforma sa de streaming, Disney+, și va dezvolta cel puțin alte două serii.

Creată din imaginaţia lui George Lucas, franciza "Războiul stelelor" a marcat, în 1977, naşterea unui nou gen în cinema-ul comercial, popular, destinat publicului larg, în care se va remarca şi Steven Spielberg. Cei doi cineaşti, care au făcut parte din acelaşi grup de tineri regizori cu referinţe mai degrabă televizuale decât cinematografice, urmau să colaboreze, de altfel, apoi, la o altă saga de succes mondial, formată din cele patru filme "Indiana Jones".

După succesul filmului "Războiul stelelor", care a contribuit la lansarea carierei actorului Harrison Ford, George Lucas a decis să încredinţeze regia următoarelor filme din serie altor cineaşti. Astfel, "Imperiul Contraatacă" (1980) a fost regizat de Irvin Kershner şi "Întoarcerea lui Jedi" (1983) a fost regizat de britanicul Richard Marquand.

La sfârşitul anilor '90, cineastul producător a adăugat francizei sale alte trei filme noi, ale căror acţiuni se desfăşoară din punct de vedere cronologic înainte de primul lungmetraj din 1977. Acea nouă trilogie - "Star Wars Episodul I - Ameninţarea fantomei" (1999), "Războiul stelelor: Atacul clonelor" (2002) şi "Star Wars: Episodul III - Răzbunarea Sith" (2005) - a fost în întregime regizată de George Lucas şi i-a avut în distribuţie pe Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman şi Hayden Christensen.

George Lucas a vândut compania Lucasfilm în 2012, pentru 4,05 miliarde de dolari, studiourilor Disney, care au continuat seria "Războiul Stelelor/ Star Wars" cu cele trei noi filme lansate din 2015.

Franciza "Războiul stelelor" a devenit un veritabil fenomen cultural, iar personaje precum Luke Skywalker, Prinţesa Leia şi Darth Vader şi fraze precum "May the force be with you" ("Forţa fie cu tine") au intrat în cultura populară mondială.