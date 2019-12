A noua și ultima parte a seriei originale "Războiul stelelor/ Star Wars", "Războiul Stelelor: Skywalker - Ascensiunea", de J. J. Abrams, se menţine pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 72 de milioane de dolari în al doilea weekend pe marile ecrane, potrivit boxofficemojo.com, relatează Mediafax,

După mai puţin de două săptămâni de la lansare, "Rise of Skywalker" a avut încasări de 725 de milioane de dolari la nivel mondial şi ocupă poziţia a şaptea în topul filmelor cu cele mai mari încasări în SUA anul acesta.

"Star Wars: Skywalker - Ascensiunea" a avut parte de cele mai proaste cronici de film pentru o peliculă din serie, o primire mai rece din partea specialiștilor având numai "Star Wars -Amenințarea fantomei/ Star Wars: Episode I - The Phantom Menace" (1999).

Filmul pune punct poveștii familiei Skywalker, dar compania Disney plănuiește alte producții dedicate unor personaje "Star Wars", începând din decembrie 2022.

"Jumanji: Nivelul următor/ Jumanji: The Next Level", de Jake Kasdan, se menţine pe locul al doilea, cu încasări de 35,3 milioane de dolari în al treilea weekend pe marile ecrane nord-americane. În filmul de acțiune "Jumanji: The Next Level / Jumanji: Nivelul următor", gașca a revenit, dar jocul s-a schimbat. Jucătorii descoperă că nimic nu este așa cum s-ar fi așteptat. Trebuie să înfrunte deșerturi aride și munți înzăpeziți pentru a-l salva pe unul dintre ei, dar și pentru a reuși să scape cu viață din cel mai periculos joc din lume. Filmul îi are în distribuție pe Karen Gillan, Dwayne Johnson, Madison Iseman, Kevin Hart, Awkwafina și Jack Black.

Poziţia a treia în box office-ul nord-american de weekend este ocupată de o premieră, "Fiicele doctorului March/ Little Women", de Greta Gerwig, care a avut încasări de 16,52 de milioane de dolari. Cu Meryl Streep, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Laura Dern şi Emma Watson, filmul este bazat pe romanul clasic scris de autoarea Louisa May Alcott. Pelicula urmărește viețile surorilor March, în perioada Războiului Civil American. În centrul acțiunii se află Jo (Saoirse Ronan), o scriitoare aspirantă, în jurul căreia se țes poveștile celorlalte trei surori, Meg, Beth și Amy, potrivit cinemagia.ro.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele nord-americane la sfârșitul săptămânii trecute este completat de "Regatul de gheață 2/ Frozen 2", de Chris Buck și Jennifer Lee (16,5 milioane de dolari), "Spioni deghizați/ Spies in Disguise", de Nick Bruno şi Troy Quane (13,2 milioane de dolari), "La cuțite/ Knives Out", de Rian Johnson (9,72 de milioane de dolari), "Uncut Gems", de Ben Safdie şi Joshua Safdie (9,55 de milioane de dolari), "Cats", de Tom Hooper (4,83 de milioane de dolari), "Bombshell", de Jay Roach (4,7 milioane de dolari), "Cazul lui Richard Jewell/ Richard Jewell", de Clint Eastwood (3 milioane de dolari).