Ultimul membru în viață al formației Monkees dă în judecată FBI

La apogeul său, trupa pop The Monkees a fost una dintre cele mai populare formații din America. De asemenea, au făcut obiectul unui dosar FBI legat de războiul din Vietnam.

Acum, Micky Dolenz, ultimul membru în viață al formației, în vârstă de 77 de ani, a dat în judecată agenția pentru a afla mai multe informații, scrie BBC.

Porțiuni dintr-un dosar FBI puternic cenzurat, publicat în 2011, includ rapoarte despre "mesaje anti-americane privind războiul din Vietnam" în timpul unui concert din 1967.

FBI a supravegheat mai multe personalități celebre în timpul războiului din Vietnam, inclusiv pe John Lennon.

"Știm că la mijlocul și sfârșitul anilor '60 FBI-ul a supravegheat susținătorii anti-război de la Hollywood, iar The Monkees au fost în mijlocul lor", a declarat avocatul lui Dolenz, Mark Zaid, pentru BBC. "Acest proces urmărește să expună de ce FBI-ul a monitorizat The Monkees și pe membrii săi".

The Monkees, răspunsul american la Beatles, a devenit cunoscută la sfârșitul anilor 1960 pentru hituri precum I'm a Believer și Last Train to Clarksville, înainte de a se despărți în 1970. Grupul a avut patru albume nr.1 în 1967 - un record încă neegalat.

Unele hituri au fost inclus mesaje anti-război, inclusiv Ditty Diego-War Chant și Last Train to Clarksville - un cântec despre un bărbat care se îndreaptă spre o bază militară, temându-se că nu se va mai întoarce acasă la iubita sa.

Dar până în prezent nu este clar ce anume a atras atenția FBI-ului la trupă.

Cea mai mare parte din memoriul de șapte pagini al FBI - raportat pentru prima dată de Rolling Stone - este cenzurată. Într-o secțiune a dosarului, o sursă FBI anonimă care a participat la un concert din 1967 spune că pe ecran au fost prezentate "mesaje subliminale" "care constituiau inovații de stânga de natură politică".

În procesul intentat, Dolenz afirmă că a "epuizat toate căile de atac administrative necesare cerute" pentru a avea acces la dosare, după ce a înaintat o solicitare în temeiul Freedom of Information Act (FOIA) către FBI în luna iunie. Guvernul are la dispoziție 20 de zile lucrătoare pentru a răspunde la cererile FOIA, cu excepția "circumstanțelor neobișnuite".

Potrivit procesului, Dolenz a primit doar confirmări ale cererilor sale. FBI a refuzat să comenteze.