Ultrașii din Peluza Cătălin Hâldan reacționează: 'Situaţia de la Dinamo este o nouă dovadă a unui management defectuos'

Situaţia de la Dinamo este "o nouă dovadă a unui management defectuos", consideră Peluza Cătălin Hâldan, într-un comunicat, după ce jucătorii au refuzat să se prezinte la un meci amical, din cauza faptului că sunt neplătiţi de mai multe luni.

"În ultima vreme, jucătorii lui Dinamo, neplătiţi de mai multe luni, şi-au pus speranţa în promisiunile care au apărut, legate de vânzarea clubului şi intrarea unei prime tranşe de bani din partea unui potenţial investitor, potrivit medifax.ro.

Astăzi au refuzat să joace meciul amical cu Voluntari şi de asemenea au refuzat să se antreneze.

Nu încurajăm sub nicio formă o astfel de atitudine, dar cine le-a făcut promisiuni jucătorilor a greşit foarte mult. Este o nouă dovadă a unui management defectuos.

Jucătorii aşteptau să vină cineva să le ofere explicaţii. Cel pe care îl aşteptau la discuţii este cel care deţine clubul ca acţionar majoritar. Dacă nu putea să fie prezent, ar fi putut să trimită un reprezentant.

Niciun patron, niciun preşedinte de club şi nicio comisie (despre care s-a tot vorbit zilele acestea) nu s-au prezentat să liniştească echipa.

Singurii care au fost prezenţi pentru a-i încuraja pe jucători au fost reprezentanţii Programului DDB. Suporterii sunt singurii care şi-au făcut partea şi s-au ţinut de promisiuni. Am plătit salarii restante şi o vom mai face. Am susţinut echipa şi am arătat că ne pasă. Situaţia de astăzi ne-a luat prin surprindere, pentru că în ultimele zile am fost concentraţi pe partea care ţine de noi în pregătirea meciului care urmează. Şi am făcut-o bine. Printr-un gest fără precedent, suporterii au cumpărat toate biletele pentru partida de sâmbătă.

Dar în tot acest timp, cineva stă după perdea, deşi ar trebui să iasă în faţă şi să le răspundă jucătorilor şi eventual să ne spună şi nouă dacă încă mai negociază cu diferite offshore-uri", se arată în comunicat.

Jucătorii echipei Dinamo au refuzat să se prezinte la meciul amical cu FC Voluntari, programat, sâmbătă, de la ora 18.00, pe Stadionul Anghel Iordănescu, din Pipera, din cauza restanţelor financiare pe care conducerea le are faţă de ei.

Campionatul intern Liga I se reia vineri, după întreruperea cauzată de pandemia de coronavirus. Dinamo, locul 4 în play-out, la trei puncte de Chindia, de pe locul 7, retrogradabil, urmează să joace în etapa a treia, lunea viitoare, pe teren propriu, chiar cu formaţia din Târgovişte.

FC Dinamo se confruntă cu probleme financiare după ce acţionarul majoritar Ionuţ Negoiţă a refuzat să mai investească în echipă şi a scos gruparea la vânzare, fără a reuşi până acum să încheie vreo tranzacţie, deşi a negociat cu mai mulţi potenţiali cumărători.

Fanii dinamovişti din Peluza Cătălin Hâldan strâng fonduri prin Programul DDB pentru a ajuta clubul confruntat cu probleme financiare. Suporterii au reuşit să strângă până în prezent peste 500.000 de euro, cu care au plătit salariile jucătorilor şi alte datorii.

Fundaşul dinamovist Ricardo Grigore a declarat, sâmbătă seară, că echipa lui nu s-a prezentat la meciul amical cu FC Voluntari, deoarece jucătorii nu erau concentraţi pentru această partidă şi voiau să afle când li se achită restanţele salariale.

"Nu a fost nicio ceartă, niciun scandal, doar am discutat cu conducerea, nu s-a întâmplat nimic special. Toată lumea este fericită pentru că s-a ajuns la un numitor comun şi totul este în regulă. Cred că nu mi-am luat salariul pe trei luni, nu ştiu sigur pentru că ne-au băgat un salariu înainte de a începe pregătirea. Acum urmează să luăm săptămâna viitoare un alt salariu şi sper ca lucrurile să se rezolve şi să fie bine. Am discutat cu domnul Bălănescu. Nu ne-a dat detalii, ne-a promis că banii se vor plăti săptămâna viitoare, totul va fi în regulă şi noi să ne concentrăm pe etapa care va urma, cu Chindia, pentru că este un meci foarte important şi trebuie să luăm cele trei puncte şi să avem acestă linişte financiară înainte de acest meci. Până acum s-au ţinut de cuvânt, îi mai credem, aşteptăm să se rezolve lucrurile. Până acum acum tot ce n-au promis, cei din galerie, cu salariul precedent, s-au ţinut de cuvânt, nu avem de ce să nu-i credem. Ni s-a spus că vom primi banii. Sincer să fiu, nu contează de la cine primim banii. Nu ştiu cine ne va plăti salariul. Suporterii fac parte din club, au acţiuni şi nu e nimic anormal să facă lucrul ăsta. După ce vom primi banii, cred că se va comunica de unde vor veni banii. Nu am boicotat meciul împotriva Voluntariului. Am avut o discuţie cu conducerea, am decis să nu jucăm acest meci pentru că nu eram concentraţi. Mă bucur că lucrurile au ajuns la un numitor comun şi toţi am fost pe acelaşi făgaş. Ne gândeam când ne intră banii şi am vrut să ştim mai clar când vor intra banii. Acum totul sper să decurgă aşa cum ni s-a promis. Sunt încrezător că plecăm de la un moment zero, să scoatem maximum din ce a mai rămas din acest sezon, cu o prioritate foarte mare pe finala Cupa României. Eu nu cred că vom avea probleme cu retrogradarea", a declarat Grigore, la Telekom Sport.