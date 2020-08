UMILINȚĂ pentru Raed Arafat: Decizia ÎCCJ este DEFINITIVĂ, ordinul de carantinare este anulat

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anulat definitiv, vineri, ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, privind intrarea în carantină a comunei Seleuş, judeţul Arad.

Instanţa supremă a respins recursul DSU şi a menţinut decizia Curţii de Apel Bucureşti din 12 august, prin care s-a dispus ridicarea carantinei în două localităţi din comuna Seleuş, scrie agerpres.ro.

Este al doilea proces pierdut în instanţă de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, după ce judecătorii au ridicat carantina în comuna Gornet, judeţul Prahova.

Pe 6 august, primarul din Seleuş a anunţat că a atacat în instanţă ordinul prin care două localităţi ale comunei au fost plasate în carantină începând din 1 august, motivând că măsura nu se justifică, în condiţiile în care în ultima săptămână au fost confirmate doar cinci cazuri noi.

"Am atacat la Curtea de Apel Bucureşti ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, nr. 4659263 din 1 august, prin care s-au carantinat localităţile Seleuş şi Moroda. Iniţial, am susţinut ideea carantinei, pentru că am avut 55 de cazuri, dar apoi am avut doar câteva cazuri noi şi nu se mai justifică o astfel de măsură. Am luat decizia să apelez la instanţă şi pentru că locuitorii comunei mi-au cerut o reacţie, fiind foarte nemulţumiţi. Noi suntem recunoscuţi pentru cultivarea legumelor, iar localnicii îşi vând produsele în toată ţara, mai ales în Ardeal. De când s-a auzit că suntem în carantină, producătorii din Seleuş au mari dificultăţi în a-şi vinde mărfurile, clienţii se feresc de ei când află de unde provin. Au fost cazuri în care nici nu au mai fost primiţi să vândă în anumite pieţe", declara atunci, pentru AGERPRES, primarul din Seleuş, Cristian Branc.

Edilul spunea că a depus la instanţă "date şi informaţii care descriu realitatea cu care oamenii din comuna Seleuş se confruntă".

Focarul de COVID-19 din Seleuş a fost anunţat de autorităţile din Arad în 22 iulie. Ulterior, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Arad a decis să plaseze în carantină localităţile Seleuş şi Moroda, din aceeaşi comună, iar măsura a fost confirmată printr-un ordin al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

