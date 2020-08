Șumudică și-a desemnat ținta din Liga I - Este singurul care mă interesează

Tehnicianul echipei Gaziantep FK, Marius Şumudică, a declarat că gruparea turcă este interesată de Denis Alibec şi sunt discuţii între cluburi, însă el crede că diferenţa dintre suma cerută şi cea oferită este prea mare notează News.ro.

“La români singurul care mă interesează este Denis Alibec, dar ne lovim de suma de transfer. Am avut o discuţie cu domnul Niculae, am vorbit şi cu Dani Coman. Sunt discuţii între cluburi, dar cred că diferenţa e prea mare. Este o sumă bună pentru fotbalul românesc. Suma pe care clubul nostru este dispus să o plătească este 800.000 de euro şi 30 la sută dintr-un viitor transfer. Având în vedere că mai are un an de contract”, a spus Şumudică.

Marius Şumudică l-a antrenat pe Denis Alibec la Astra Giurgiu.