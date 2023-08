Reptila uriașă a sărit din frunziș și a apucat-o de picior: lupta unei femei timp de 90 de minute cu un crocodil - Video

O femeie indoneziană este norocoasă că este destul de bine după ce a supraviețuit 90 de minute unui atac al unui crocodil, înainte de a fi salvată și dusă la un spital, informează odditycentral.com.

Pe 27 iulie, Falmira De Jesus, o plantatoare de ulei de palmier în vârstă de 38 de ani din provincia indoneziană Kalimantan de Vest, colecta apă dintr-un pârâu puțin adânc, acoperit de verdeață, în regența Ketapang, când a fost atacată brusc de un crocodil care o pândea. În timp ce femeia se apropia de corpul de apă, reptila uriașă a sărit din frunziș, a apucat-o de picior și a târât-o în apă.

Cumva, Falmira a reușit să strige după ajutor și să se lupte cu crocodilul suficient de mult timp pentru ca colegii ei de pe plantație să ajungă și să o ajute. Imagini virale o arată pe femeia curajoasă cu doar capul deasupra apei, în timp ce încearcă literalmente să se agațe pentru viața ei de stâlpii de lemn întinși în apă de către colegii ei, în timp ce alții împing apa cu bețe pentru a descuraja crocodilul.

"Aveam dureri din cauza locului în care mă ținea crocodilul. Nu mă puteam elibera", și-a amintit Falmira. "Apoi am început să simt că deveneam tot mai slabă. Am crezut că voi muri, pentru că mă aflam sub apă."

Martorii oculari au declarat că crocodilul a prins-o pe Falmira timp de 90 de minute și a încercat în mod repetat să o tragă în jos în apă. Din fericire pentru ea, apa nu era suficient de adâncă și, în timp, au sosit mai multe persoane pentru a o ajuta. În cele din urmă, reptila a decis să renunțe la prada sa și să se retragă. Cei mai curajoși dintre colegii ei de muncă s-au aventurat în apă pentru a o scoate, iar ea a fost transportată de urgență la cel mai apropiat spital.

"Sunt întinsă în spital și încă mai văd crocodilul în mintea mea și îl simt pe corpul meu", a declarat supraviețuitoarea în vârstă de 38 de ani. "Sunt foarte recunoscătoare pentru oamenii care m-au ajutat să scap. Ei mi-au salvat viața".

Medicii au declarat reporterilor indonezieni că mama a doi copii a suferit răni profunde prin înțepare la brațul drept, la coapsă și la partea inferioară a piciorului, dar are șanse să se recupereze complet, ceea ce mulți consideră că nu este altceva decât un miracol.

Poliția locală a lăudat-o atât pe Falmira pentru că s-a luptat cu curaj cu crocodilul timp de peste 90 de minute, cât și pe oamenii care au ajutat-o să treacă peste această încercare, dar i-a avertizat și pe muncitorii și rezidenții din jurul plantației să fie mai vigilenți atunci când se apropie de corpurile de apă. La urma urmei, Indonezia este casa a 14 specii diferite de crocodili.