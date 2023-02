Un al doilea balon de spionaj chinez descoperit de americani. El survolează America Latină

Este pentru a doua oară când este văzut un balon de spionaj chinez, de data aceasta deasupra Americii Latine, după cum a afirmat Pentagonul. Este un nou caz care răcește relaţiile dintre Washington şi Beijing. Șeful diplomaţiei americane Antony Blinken și-a amânat în ultima clipă o vizită în China.

„Suntem la curent cu informaţii despre un balon care survolează America Latină. Considerăm că este un alt balon de spionaj chinez”, a declarat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Pat Ryder, fără a preciza locaţia exactă a acestuia.

Cu o zi înainte, Statele Unite anunţaseră prezenţa unui prim balon de spionaj chinez în spaţiul lor aerian. Deşi autorităţile chineze au fost nevoite să-şi exprime „regretele” pentru această intruziune „involuntară”, Washingtonul a considerat „inacceptabilă” explicaţia şi a decis vineri in extremis să anuleze călătoria secretarului de stat american, programată să aibă loc duminică şi luni, notează Agerpres.

Vizita lui Antony Blinken în China ar fi fost prima a unui secretar de stat american din octombrie 2018. Pentagonul a asigurat joi că nu are îndoieli cu privire la originea chineză a balonului şi la utilizarea sa în scopuri de spionaj. „Este un aparat de zbor civil, folosit în scopuri de cercetare, în principal meteorologice”, care a deviat de pe traiectorie din cauza vântului, au asigurat autorităţile chineze.

Context:

Balonul a adâncit tensiunile dintre SUA și China. Secretarul de stat Anthony Blinken care urma să viziteze China duminică și luni și-a amânat vizita. Demnitarul american nu a dorit ca problema balonului să domine întâlnirile sale cu oficialii chinezi, a relatat ABC News, citând un oficial din SUA. Oficialul a adăugat că Washingtonul intenționează să mențină „linii deschise de comunicare" cu privire la incident, care a fost descris ca fiind „o încălcare clară" a suveranității SUA. De asemenea, oficialul a declarat că americanii au analizat poziția Chinei cu privire la scopul balonului și își mențin evaluarea potrivit căreia acesta a fost folosit pentru supraveghere.

Presupusul balon spion descoperit deasupra SUA este un dispozitiv meteorologic, au susținut chinezii. Este vorba despre un „dirijabil civil" care a deviat de la ruta planificată, au explicat aceștia. Declarația a apărut după ce mai mulți oficiali americani din domeniul apărării au declarat că ei cred că balonul este un dispozitiv de „supraveghere la mare altitudine". Oficialii din China au mai spus că „regretă intrarea neintenționată" a balonului în spațiul aerian al SUA.

Obiectul a zburat deasupra Insulelor Aleutine din Alaska și prin Canada înainte de a apărea miercuri deasupra orașului Billings din Montana, au declarat oficialii americani. În Montana se află unele dintre silozurile cu rachete nucleare ale SUA.

Clearest picture I've seen thus far of the chinese spy balloon. pic.twitter.com/21YkwCU38W