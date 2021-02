Un album de jazz înregistrat în Timișoara, printre cele mai bune apariții discografice ale anului 2020 in lume

Transylvanian Folk Songs, albumul inregistrat de pianistul Lucian Ban împreună cu violistul american Mat Maneri și celebrul saxofonist britanic John Surman la Timișoara se bucură de ecouri în presa internațională și este nominalizat printre cele mai bune discuri de jazz ale anului 2020 din lume.

Albumul Transylvanian Folk Songs, înregistrat la Timișoara, în 2018, la Sala Barocă a Muzeului de Artă, în cadrul proiectului Retracing Bartók, de către pianistul american de origine română Lucian Ban, alături de John Surman și Mat Maneri se regăsește în clasamentele celor mai bune materiale discografice ale anului 2020 realizate de criticii specializați în muzică de jazz și se bucură de elogiile presei internaționale.

După ce prestigiosul National Public Radio din Statele Unite a difuzat o cronică audio în luna mai a anului trecut, incluzând fragmente din muzica celor trei și o analiză rafinată a acesteia, cronică preluate de sute de radiouri locale, albumul a fost propulsat în topul Billboard (unul dintre cele mai vechi și reputate topuri muzicale din lume) unde a rămas timp de mai multe săptămâni. Criticul NPR Kevin Whitehead scrie despre „misterul și claritatea cu care trio-ul infuzeaza cântecele tradiționale din Transilvania, despre cum pianul cântă precum clopotele unei biserici”. Revista JAZZ TIMES descrie albumul drept “un act de tribut, dar și de transformare” în timp ce JAZZIZ vorbește despre „dansul impunător al saxofonului bariton cu ritmul pianului și sunetul riguros al violei”. În iunie 2020 criticul olandez Henning Bolte include albumul în Europe Jazz Media Chart apreciind „conexiunea profundă a celor trei muzicieni la esența colecției lui Bartók”, în timp ce prestigioasa revistă britanică WIRE descrie interpretarea lui Ban drept ”luxuriantă și romantică, în timp ce viola geme iar clarinetul murmură precum un râu subteran”. Albumul este remarcat și de cunoscutul ziar Fiancial Times care îi dedică o cronică în print cu titlul Dansuri sătești reinterpretate (Village dances with a fresh spin).

La finalul anului 2020, albumul a fost inclus în topul criticilor de jazz la National Public Radio pentru cea mai bună muzică din 2020, precum și în Balkan World Music Charts TOP 20 for 2020 precum și în Best of 2020 al jurnalistului Karl Lippegaus de la Deutchlandfunk Radio Germania și în Jazz Suite TOP 2020 Albums în Polonia. Transylvanian Folk Songs a fost nominalizat de revista New York City Jazz Record la BEST OF 2020 (Honorable Mentions)

Articole și cronici despre album au apărut și în numeroase publicații americane dedicate jazz-ului, printre care Jazz Times, Jazziz, Jazz Views, Jazz Trail, dar și în publicații din Brazilia, Suedia, Iran, Latvia, Ungaria.

***

Proiectul Retracing Bartók este conceput ca o celebrare a extraordinarei diversități și bogății a muzicii românești tradiționale, fiind în același timp o reflecție artistică asupra transformării cântului popular în cultura contemporană și o reconstituire a poveștii lui Béla Bartók în România și a dragostei lui pentru muzica din această parte a lumii. Începând cu 1907 Béla Bartók întreprinde o serie de călătorii de cercetare în Transilvania și Banat înregistrând și documentând cea mai mare colecție de cânt popular românesc de până azi – peste 3400 de cântece instrumentale și vocale. Bartók a pus astfel bazele etno-muzicologiei moderne.

Retracing Bartók este conceput ca un proiect multidisciplinar de arheologie culturală dezvoltat de-a lungul mai multor ani începând cu 2018 și face parte din programul Timișoara 2023 Capitala Europeană a Culturii. Proiectul este co-produs de Jazz Updates și Timișoara 2023 si este curatoriat de pianistul newyorkez de origine română Lucian Ban și de violistul american Mat Maneri împreună cu Jazz Updates.