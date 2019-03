Un analist american, la o videoconferință a Ambasadei SUA: ’Corupția e noul comunism și poate deveni o problemă de securitate națională’

Corupţia trebuie să fie văzută ca o "problemă de securitate naţională", ea putând deveni o armă, un instrument de influenţă al unei puteri străine ostile, a declarat, marţi, analistul şi jurnalistul american Brian Whitmore în cadrul unei videoconferinţe găzduite de Ambasada SUA la Bucureşti potrivit https://www1.agerpres.ro

"Nu suntem într-un Război Rece cum eram între 1945 şi 1991. Nu avem două sisteme ermetic închise care să se confrunte într-o luptă ideologic-militară. Avem o confruntare între două sisteme normative. Avem o confruntare, în prezent, între sistemul liberal din Vest şi (...) sistemul cleptocrat, guvernat de relaţiile patron-client ce există în Rusia. Acest sistem încearcă să se răspândească. Marea discuţie a fost despre dezinformare, dar eu cred că lucrul asupra căruia trebuie să ne aplecăm este corupţia. Corupţia este noul comunism, cred eu", a punctat el.Astfel, el a vorbit de Rusia, care "foloseşte corupţia ca pe o unealtă de influenţă nu doar în Europa de Est, ci şi în Europa de Vest"."Cred că trebuie să vedem corupţia ca fiind o problemă de securitate naţională, pentru că pe aici este calea directă. Nu cred că dezinformarea, ci corupţia este calea principală prin care actori străini ostili, notabil Rusia, în prezent - mâine poate va fi altcineva - se infiltrează în sistemul nostru şi ne subminează instituţiile", a afirmat analistul.

El a dat exemple de cazuri de spălare de bani în Europa în care ar fi fost implicată Federaţia Rusă. Cazurile, afirmă analistul, au creat pentru această ţară, o "reţea" de influenţă.





"De fiecare dată când se întâmplă ceva de acest gen, ai o reţea de oameni, care este, într-un fel, capturată de Federaţia Rusă şi care va fi deschisă către nişte scenarii proruse, care va deschisă unei abordări mai soft a Vestului faţă de Rusia, va fi deschisă către ce crede Rusia că ar trebui să se întâmple în Ucraina. Cred că suntem martori la modul în care corupţia devine o armă, un instrument în felul acesta. Şi nu trebuie să fie vorba de spălare de bani. Poate fi vorba de un proiect grandios precum Nord Stream 2. Creează o circumscripţie naturală pentru interesele Rusiei în Europa", a opinat specialistul.



Potrivit acestuia, "fiecare afacere coruptă ce emană de la Kremlin creează o reţea de influenţe".



"Trebuie să fim conştienţi de asta, să ne gândim că spălarea banilor Kremlinului nu este departe de spionaj, pentru că este vorba de o putere străină ostilă care încearcă să submineze sistemele noastre", a adăugat Brian Whitmore.



Adjunctul şefului misiunii diplomatice a SUA la Bucureşti, Abigail Rupp, a vorbit, în deschiderea evenimentului, de provocările privind dezinformarea în regiune.



"Este o şansă pentru noi să vedem care sunt mijloacele ofensive şi defensive prin care putem combate dezinformarea, dezinformare care în unele cazuri se numeşte agresiune informaţională", a spus ea, înaintea intervenţiei lui Whitmore, din Washington D.C..



Ea s-a referit atât la alegerile pentru Parlamentul European, cât şi la exerciţiul militar multinaţional Saber Guardian, care va avea loc în curând şi în România.



"Noi, în această regiune în special şi cu certitudine în Europa, avem un număr de momente, în lunile ce vin, în care ar trebui să fim atenţi la aceste încercări, inclusiv când vorbim despre alegerile europarlamentare, inclusiv când vorbim de exerciţiul Saber Guardian, care va avea loc şi în România", a subliniat ea.



Brian Whitmore este analist specializat pe Rusia pentru Radio Europa Liberă/Radio Libertate (RFE/RL). Este autorul blogului The Power Vertical, al podcastului The Power Vertical şi al rubricilor the Daily Vertical şi the Morning Vertical, toate dedicate chestiunilor ruseşti. Înainte de a se alătura echipei RFE/RL în 2007, Whitmore a lucrat timp de opt ani la 'Boston Globe', întâi în redacţia de la Moscova, apoi la Praga, în calitate de corespondent pentru Europa Centrală şi de Est. Anterior, a fost corespondent politic şi editorialist la 'The Moscow Times' şi la publicaţia 'The Sankt Petersburg Times'. De asemenea, a predat relaţii internaţionale la Universitatea din South Carolina şi a fost lector invitat la Facultatea de Relaţii Internaţionale a Universităţii de Stat din Sankt Petersburg şi la Universitatea Naţională Mechnikov din Odessa, Ucraina. Articolele lui Brian Whitmore au apărut în importante publicaţii occidentale despre relaţii internaţionale, inclusiv 'The Atlantic', 'The New Republic', 'Foreign Policy' şi 'Newsweek' şi i se solicită frecvent comentarii politice de către CNN, BBC şi NPR.