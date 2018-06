Un artist australian îngropat de viu sub o stradă din Hobart a fost scos la suprafață după trei zile

Un artist australian îngropat într-un container sub o stradă din capitala Tasmaniei, Hobart, în cadrul unei festival artistic care a avut loc pe insulă, a fost scos după trei zile, informează DPA, potrivit Agerpres.

Peste 1.000 de oameni au înfruntat temperaturile sub zero grade din Hobart duminică seara pentru a vedea cum Mike Parr, în vârstă de 73 ani, iese din nou la suprafaţă, după ce a fost îngropat de viu trei zile, a indicat televiziunea australiană ABC.În data de 14 iunie, Parr a fost îngropat într-un container din oţel creat special, cu ocazia festivalului anual Dark Mofo. Iniţiativa sa s-a dorit o luare de poziţie faţă de trecutul colonial violent al Tasmaniei, soldat cu distrugerea aproape totală a populaţiei aborigene a statului în secolul al XIX-lea.Un buldozer şi lanţuri au fost folosite pentru a da la o parte porţiunea de stradă sub care fusese îngropat artistul, care a ieşit la suprafaţă folosind o scară.

Citește și: Verdict favorabil pentru Paulo Branco privind drepturile asupra filmului 'The Man Who Killed Don Quixote'



Parr nu a adresat niciun cuvânt mulţimii venite să asiste la eveniment şi a părăsit repede zona. Artistul urmează să vorbească despre experienţa sa în cadrul unei alocuţiuni pe care o va ţine marţi la Universitatea din Tasmania.



Pe durata desfăşurării acestui inedit proiect artistic, în containerul în care se afla Parr a fost pompat oxigen, iar artistul nu a mâncat, ingerând cantităţi limitate de lichide.



Festivalul Dark Mofo este organizat de Muzeul de Artă Veche şi Nouă din Hobart şi a mai găzduit proiecte artistice care au ţinut prima pagină a ziarelor, aminteşte DPA. În 2017, spre exemplu, festivalul a fost puternic criticat de grupurile pentru drepturile animalelor pentru un ritual de sacrificiu care a inclus o carcasă de taur însângerată.