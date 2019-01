Un bărbat este cercetat, după ce a lovit cu mașina un adolescent. Șoferul era drogat

Un bărbat de 33 de ani este cercetat după ce duminică seara a lovit cu mașina un adolescent, în Alba, iar apoi a fugit. Din primele analize făcute după ce a fost prins a reieșit că bărbatul era drogat, scrie Agerpres.

Accidentul s-a produs în localitatea Ciugud, județul Alba, unde un băiat în vârstă de 15 ani, în timp ce mergea pe drum, a fost acroşat de o mașină al cărei șofer şi-a continuat drumul.

În urma accidentului, adolescentul a suferit răni la braţul stâng.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Alba, Luminița Prodan, cu ajutorul informaţiilor furnizate de victimă, poliţiştii au reuşit să identifice autoturismul implicat în accident şi pe șoferul acestuia, un tânăr de 33 de ani, din comuna Ciugud.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dar şi cu aparatul care detectează prezenţa drogurilor în salivă, al cărui rezultat a fost pozitiv.

”Șoferul a fost transportat la spital unde i-au fost prelevate probe biologice, pentru a stabili dacă a fost sau nu sub influenţa substanțelor interzise. Pe numele său a fost întocmit dosar penal în cadrul căruia este cercetat sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, arată reprezentantul IPJ Alba, într-un comunicat de presă.