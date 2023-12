VIDEO FOTO - Atac nocturn asupra Kievului: Bloc de locuinţe, lovit de o dronă kamikaze

Este primul incident de acest gen de luni de zile în capitala Ucrainei. Dacă Kievul este vizat în mod regulat de atacurile ruseşti cu drone şi rachete, majoritatea acestora sunt doborâte de apărarea aeriană.

"Un bloc de locuinţe din Kiev lovit de un Shahed", o dronă de fabricaţie iraniană folosită în mod regulat de Moscova pentru aceste atacuri împotriva vecinului său, a scris şeful administraţiei prezidenţiale Andrii Iermak pe Telegram. Incidentul a avut loc în sud-vestul capitalei, raportându-se "flacări la etajele superioare" ale clădirii, a adăugat primarul Vitali Kliciko pe Telegram.

Administraţia militară a oraşului a publicat pe Telegram fotografii ale apartamentelor cu geamuri distruse de explozii. Aceasta a precizat că nu a fost o lovitură de dronă, ci fragmente dintr-o dronă doborâtă. La scurt timp după, Kliciko a anunţat că resturi de la o altă dronă doborâtă de apărarea aeriană au căzut peste o casă din districtul Darniţa din estul oraşului.

Forţele aeriene ucrainene au raportat că mai multe grupuri de drone înaintează în întreaga ţară spre diverse regiuni din centru, vest şi sud.

