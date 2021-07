Un canal de streaming live dedicat lui Elvis Presley va fi lansat în 2022

Un canal de streaming live dedicat lui Elvis Presley, proiect al Cinedigm şi Elvis Presley Enterprises, va fi lansat la începutul anului 2022, potrivit Variety, potrivit news.ro.

Elvis Presley Channel, disponibil în SUA şi Canada prin intermediul mai multor platforme, va oferi conţinut de arhivă şi înregistrări cu legendarul star, dar şi muzică a altor artişti influenţi.

Accesarea conţinutului va fi gratuită, canalul fiind susţinut de reclame.

Canalul audio-video-on-demand va oferi program permanent Elvis Presley, cu documentare şi conţinut special, precum „Singer Presents…Elvis” (a.k.a. „The ’68 Comeback Special”)”, „Elvis Aloha from Hawaii Via Satellite” şi „Elvis by the Presleys”.

Elvis Presley Channel va da fanilor ocazia de a viziona inedite înregistrări personale din arhivele Graceland.

Pe lângă acestea, Cinedigm plănuieşte să pătrundă în arhivele unora ca Johnny Cash şi Roy Orbison şi va face disponibile diverse documentare muzicale.

Este prevăzut ca Elvis Presley Channel să fie disponibil în reţeaua partenerilor de distribuţie ai companiei, inclusiv Samsung, Pluto TV, Roku, Hulu, Amazon şi Tubi.

Anul trecut, Cinedigm a lansat Bob Ross Channel, dedicat artistului şi instructorului de arte care a găzduit o emisiune de televiziune cu peste 350 de episoade.