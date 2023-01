Un cardinal anunță un `plan secret` de înlăturare a Papei Francisc

Conservatorii au un „plan secret” pentru a-l pune pe pontif sub atât de mult stres, încât să demisioneze, dezvăluie un cardinal italian. Mișcarea de a-l înlătura pe pontiful liberal în vârstă de 86 de ani a început cu seriozitate la doar câteva zile după moartea predecesorului său, Papa Emerit Benedict al XVI-lea, pe 31 decembrie, relatează Daily Mail.

Cu toate că Papa Francisc a spus că va demisiona în cazul în care starea sa de sănătate se va deteriora, s-a considerat că este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple cât timp Benedict al XVI-lea este în viață, pentru a se evita situația fără precedent a trei papi care să locuiască la Vatican, relatează The Telegraph.

Speculațiile iau amploare în contextul în care Papa s-a întâlnit luni cu arhiepiscopul Georg Gänswein, fostul secretar al Papei Benedict al XVI-lea și o figură cheie în funeraliile recente ale acestuia. Gänswein a publicat o carte de memorii în care îl prezintă pe Francisc într-o lumină deosebit de nefavorabilă, susține sursa citată.

Vaticanul nu a oferit niciun detaliu despre conținutul audienței private, ci doar că aceasta a avut loc.

Un cardinal a dezvăluit un plan secret de a-l înlătura pe Papa Francisc

Ziarul italian „La Stampa” a relatat că un cardinal le-a dezvăluit că facțiunea conservatoare este gata să acționeze împotriva Papei "comunistul".

„Planul secret va fi formulat pe mai multe axe și faze, dar va avea un singur obiectiv - să pună pontificatul sub o asemenea presiune încât Francisc să fie nevoit să demisioneze.

Adversarii lui Francisc știu că în acest moment sunt în minoritate, că vor avea nevoie de timp atât pentru a obține un consens, cât și pentru a-l slăbi [pe Francisc]”, a dezvăluit cardinalul.

Acesta a precizat că această campanie se va axa pe „slăbirea progresivă a Sfântului Părinte, precum și pe opțiunile sale doctrinare, ceea ce va crea o mare nemulțumire care va putea fi folosită împotriva sa”.

Cunoscut sub numele de cardinalul Bergoglio, papa Francisc a devenit suveran pontif în 2013, după demisia arhiconservatorului Benedict al XVI-lea.

Numirea sa a adus schimbări vizibile în cadrul Bisericii Catolice: Francisc a criticat capitalismul și a avut o atitudine deschisă față de homosexualitate, avort, împărtășania pentru divorțații recăsătoriți și celibatul preoților.

La Stampa relatează că unii opozanți vor exprima critici fățișe la adresa papei, în timp ce alții vor acționa „în umbră".

Secretarul Papei Benedict a făcut dezvăluiri despre relația dintre cei doi papi

Cardinalul Georg Gänswein, care a fost vreme de 19 ani secretarul personal al Papei Benedict, fiind supranumit „George Clooney al Sfântului Scaun” prin prisma fizicului său atrăgător, este o figură cheie a facțiunii care s-a creat împotriva lui Francisc.

În prezent, odată ce principala sa sarcină a luat sfârșit în urma morții lui Benedict, au apărut întrebări cu privire la ce va decide Francisc în privința lui Gänswein după publicarea, săptămâna aceasta, a cărții acestuia de memorii, „Nothing But the Truth: My Life Beside Pope Benedict XVI”.

Unii observatori ai Vaticanului văd în această carte prima salvă dintr-o nouă eră de atacuri anti-Francisc din partea dreptei conservatoare, care a continuat să se raporteze cu nostalgie la fostul papă. În prezent, decesul lui Benedict și dezvăluirile lui Gänswein au destrămat fațada unei coabitări fericite a celor doi papi.

Gänswein dezvăluie detalii neștiute despre resentimentele care s-au acumulat în ultimii 10 ani, după retragerea fără precedent în șase secole a lui Benedict, în 2013.

Într-una dintre cele mai explozive secțiuni ale cărții, Gänswein spune că a fost „șocat și a rămas fără cuvinte” atunci când Francisc l-a concediat din slujba sa de șef al casei papale, în 2020, în urma unui scandal legat de publicarea unei cărți. Francisc i-a cerut lui Gänswein să nu mai vină la birou și să se dedice îngrijirii lui Benedict. În esență, suveranul pontif l-a lăsat fără ocupația sa de a face „punte” între pontificate.

Publicând scrisori până acum secrete pe care și le-au trimis cei doi papi și relatând conversații private cu ambii, Gänswein a dezvăluit că Francisc a refuzat chiar și rugămințile lui Benedict. Teribil de mâhnit, Gänswein a scris că Francisc s-a dovedit nesincer, irațional și sarcastic când i-a decis soarta. Benedict însuși l-a ironizat pe Francisc în această privință.

„Se pare că Papa Francisc nu mai are încredere în mine și te face pe tine însoțitorul meu”, ar fi reacționat Benedict, potrivit lui Gänswein.

Alți membri ai mișcării tradiționaliste sunt cardinalii Raymond Burke, un american, și Gerhard Ludwig Müller, care a fost un aliat apropiat al lui Benedict al XVI-lea.

Până la 100.000 de credincioși s-au adunat în Piața Sfântul Petru pentru funeraliile răposatului papă, la 4 ianuarie, la care au participat numeroase personalități, printre care regele Philippe al Belgiei și regina Sofia a Spaniei.

Francisc nu l-a menționat pe Benedict decât la sfârșit. Numindu-l pe Isus „mirele" bisericii, el a spus: „Benedict, prieten credincios al mirelui, fie ca bucuria ta să fie deplină când îi auzi vocea, acum și în veci”.