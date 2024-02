Un caz rar de ciumă bubonică confirmat în Statele Unite ale Americii

Un caz uman rar de ciumă bubonică a fost identificat recent în Statele Unite, în Oregon, infectându-se de la pisica sa, potrivit autorităţilor sanitare locale, relatează AFP, potrivit news.ro.

Boala, care a provocat Ciuma Neagră, o pandemie ce a ucis cel puţin o treime din populaţia Europei în Evul Mediu, este rară în ţările dezvoltate şi poate fi tratată în prezent, dar rămâne potenţial periculoasă.

Pacientul locuieşte în comitatul Deschutes, în nord-vestul Statelor Unite. El urmează în prezent un tratament şi s-a infectat probabil de la pisica sa. "Tuturor contactelor apropiate ale cetăţeanului şi ale animalului său li s-au administrat medicamente pentru a preveni boala", a declarat doctorul Richard Fawcett, ofiţerul de sănătate al comitatului Deschutes, după ce cazul a fost anunţat săptămâna trecută.

Potrivit autorităţilor, simptomele ciumei la om apar până la opt zile de la expunerea la un animal bolnav sau dacă a fost muşcat de un purice. Simptomele pot include febră, greaţă, slăbiciune, frisoane şi dureri musculare. Dacă nu este diagnosticată la timp, ciuma bubonică se poate transforma în ciumă septicemică - o infecţie a fluxului sanguin - sau ciumă pneumonică, care afectează plămânii. Ambele boli sunt mult mai grave.

"Din fericire, acest caz a fost identificat şi tratat în stadiile incipiente ale bolii, reprezentând un risc redus pentru comunitate", au precizat autorităţile într-un comunicat. "Nu au apărut alte cazuri de ciumă în cursul anchetei", au adăugat acestea.

Potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC), principala agenţie federală de sănătate, în Statele Unite se înregistrează în medie şapte cazuri de ciumă la om în fiecare an. În Oregon, ultimul caz de ciumă bubonică semnalat data din 2015, potrivit administraţiei sanitare din acest stat cu peste 4,2 milioane de locuitori.