Un consilier local PSD a scuipat și înjurat un reporter, după ce a scris că în clubul sportiv la care predă e râie

Consilierul local din Orşova Ilie Bănăduc ales la scrutinul din 2020 pe listele Pro România şi candidat pentru un nou mandat de consilier la alegerile din acest an, sub sigla PSD, este acuzat că a scuipat şi înjurat un reporter al unei televiziuni locale din Mehedinţi. Ieşirea nervoasă a politicianului, care este şi antrenor la Clubul Sportiv Şcolar Orşova, ar avea legătură cu faptul că respectivul reporter a anchetat un caz în care copiii care practică kaiac-canoe fiind antrenaţi în clubul condus de Bănăduc ar fi contractat râie în timpul unui concurs.

Consilierul local neagă acuzaţiile, spune că a fost provocat de către jurnalistul pe care îl descrie ca fiind „obraznic” şi e de părere că acţiunile acestuia au substrat politic.

Potrivit portalului Orsova24.ro, Ilie Bănăduc, consilier local în cadrul Consiliului Local Orşova şi antrenor de kaiac-canoe la Clubul Sportiv din localitate, a agresat verbal un jurnalist la finalul unei şedinţe a Consiliului Local. Bănăduc ar fi vrut să îl agreseze şi fizic pe reporter, însă ar fi fost oprit de un coleg din Consiliul Local.

Imagini filmate cu o cameră ascunsă prezintă o discuţie în care un bărbat i se adresează altuia spunându-i: „Băi nu-ţi e ruşine, vagabondule? Nu-ţi e ruşine băi să minţi?”.

La un moment dat se aude cum cel care întreabă scuipă.

Ştirile Orşova 24 anunţă că reporterul a sunat la 112 şi a făcut o plângere împotriva ui Ilie Bănăduc. Aceeaşi sursă susţine că politicianul a fost „condamnat pentru tratamentul abuziv aplicat elevilor de la CSS Orşova din postura de antrenor”.

Ilie Bănăduc neagă că ar fi avut o altercaţie cu jurnalistul. El îl acuză pe acesta să „scrie numai ce vrea şi este foarte obraznic, tupeist”.

„Nu am avut nicio altercaţie. Acest individ face diverse reportaje mincinoase şi atunci a scris de-a lungul timpului despre Clubul Sportiv Şcolar, care este primul club din România, diverse minciuni şi dezinformări, i-am dat rezultatele, că am câştigat la Piteşti locul I, la toate categoriile de vârstă şi nu le-a scris, nu le-a editat. Şi-l întreb; ”Tu de ce nu scrii? Scrii numai prostii, de râie de..,” Că aşa vreau eu. ”Nu-ţi e ruşine?”” Asta a fost discuţia. (...) I-am zis; du-te de aici, nu-ţi e ruşine? Nu l-am scuipat, eram la trei metri de el”, a declarat pentru News.ro Ilie Bănăduc.

Ieşirea agresivă a politicanului ar fi avut loc în contextul în care reporterul agresat de către acesta ar fi documentat, în urmă cu câteva luni, un caz ieşit din comun. Reporterul a prezentat public faptul că elevii antrenaţi la clubul sportiv unde Bănăduc are o funcţie de conducere au contractat râie în timpul unui concurs care a avut loc la Bascov, în juceţul Argeş.

„În data de 11.08.2023, mergem la Bascov – Budeasa unde a avut loc Campionatul Naţional la care au participat 14 cluburi sportive din toată ţara, pentru a lua copilul acasă, în vacanţa de vară. Imediat a doua zi, am avut o petrecere în familie iar Leo ne-a povestit cum s-au desfăşurat competiile şi antrenamentele şi firesc, după câteva discuţii, întrebăm de ce a dorit să renunţe la sport în pragul campionatului şi care a fost de fapt problema reală ?

Răspunsul lui a fost acesta, cu lacrimi în ochi:

- Mami mă mânca pielea noaptea de nu puteam să dorm!!

- Nu mă puteam odihni nici noaptea, nici ziua! Ne scoteau la antrenamente, ne udăm, era foarte cald, mă mânca pielea foarte tare!!

Auzind toate aceste aspecte, am decis împreună cu soţia să facem o inspecţie vizuală a copilului şi am observat bubiţe mici ca nişte pişcături de ţânţari la încheieturi, subraţ, deasupra degetelor de la picioare, glezne şi zona intimă toată plină! Am căutat online să vedem ce ar putea fi şi Google Lens ne indică afecţiunea de scabie sau râie. Am crezut că este imposibil şi am decis ca în cel mai scurt timp să consultăm medicul de familie şi un medic specialist.

A doua zi după ce am realizat ce s-a întâmplat, am aflat că foarte mulţi colegi ai copilului au avut aceleaşi simptome, adică râie şi am început să telefonăm responsabilii de la clubul de Kaiac – Canoe Orşova iar prima persoană a fost directorul general Lucian Banaduc, răspunsul lui fiind sec: „ Doamnă eu nu sunt doctor să ştiu ce au avut copii. (40 la număr în bază sportivă) Au asistentă medicală şi vă rog să luaţi legătura cu ea pentru că problema nu este de la competiţia naţională, este de mai mult timp!” se arată într-o scrisoare care ar aparţine părintelui unui copil şi care a fost publicată în septembrie anul trecut de Orşova 24.

Părinţii care au relatat cazul presei au reclamat că asistenta le-a spus: „Doamnă, nu este râie, este scabie, nu intraţi în panică, se tratează!”.

Ilie Bănăduc a dat explicaţii cu privire la cele relatate de presa locală, susţinând că nu au avut scabie elevii

„Un singur băiat a avut nişte mâncărimi. (...) O scrisoare a unui copil pe care un antrenor nu l-a mai primit că nu mai făcea faţă. Asta a avut-o acasă, a luat-o când a plecat la Piteşti, la competiţie. (...) Bine bine, nu aveau şi următorii 50? Cum să fie 50 de copii în complexul olimpic şi tu, numai unu?”, spune Ilie Bănăduc.

El admite că instituţiile statului au dat amenzi reprezentanţilor clubului în urma acuzaţiilor de anul trecut.

Acesta e de părere că este ţinta unor atacuri politice.

„E luptă politică, toţi colegii mei şi tot oraşul ştie. Aţi înţeles? Toţi”, afirmă Ilie Bănăduc.

Întrebat cine s-ar afla în spatele acestei „lupte politice”, candidatul PSD a invocat numele unui candidat al PNL.