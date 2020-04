Un cover al piesei Times Like These, înregistrat de artiști precum Dua Lipa, Chris Martin şi Rita Ora

Dua Lipa, Chris Martin şi Rita Ora se numără între cei 23 de artişti care au înregistrat un cover al piesei „Times Like These” a trupei Foo Fighters ce va fi lansat joi. Veniturile generate de această versiune a melodiei vor merge către organizaţiile Children in Need şi Comic Relief, anunţă BBC potrivit news.ro.

Din lineup mai fac parte Biffy Clyro, Royal Blood, Anne-Marie, Bastille, Ellie Goulding, Jess Glynne, Paloma Faith şi Rag 'N' Bone Man.

Coverul va fi lansat pe 23 aprilie, la prânz. Videoclipul care îl va însoţi va fi difuzat în premieră, în aceeaşi zi, la emisiunea „The Big Night” de pe postul BBC One.

Veniturile generate de această versiune a melodiei lansate în 2003 vor merge către organizaţiile Children in Need şi Comic Relief.

Profiturile nete ale single-ului vor fi combinate cu donaţiile strânse din show-ul de trei ore „The Big Night In”.

Orice fonduri internaţionale generate de single-ul Live Lounge vor fi acordate Covid-19 Solidarity Response Fund al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.