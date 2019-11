Un deputat USR a depus plângeri penale împotriva managerilor care au condus în ultimii cinci ani Spitalul Târgu Jiu

Deputatul USR Emanuel Ungureanu (foto) a declarat, marţi, că a depus o plângere penală la DNA Craiova împotriva managerilor care au condus Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu în ultimii cinci ani, informează Agerpres.

"Am fost astăzi (marţi n.r.) la DNA Craiova, aşa cum am promis acum câteva zile, am depus o plângere penală împotriva managerilor care au condus Spitalul Judeţean Târgu Jiu în ultimii cinci ani, deci nu este vorba doar de domnul Capotă (fost manager al SJU Târgu Jiu n.r.), ci de managementul în general, mă refer la cei care s-au ocupat de partea economică, cei care s-au ocupat de achiziţii, vorbim despre suspiciuni de abuz în serviciu, de fals, uz de fals, de fals intelectual cu privire la achiziţiile din anii 2017-2018, mă refer cu precădere la acel sistem, l-aş putea denumi pervers, de divizare a contractelor în aşa fel încât să câştige cine trebuie, au fost favorizate anumite firme", a precizat, la Târgu Jiu, Emanuel Ungureanu.

Prezent marţi în şedinţa Comisiei de Dialog Social Gorj, managerul interimar al SJU Târgu Jiu, Dumitru Vienescu, a făcut publice mai multe explicaţii cu privire la modul de derulare a achiziţiilor publice în unitatea medicală.

"Mă refer la aparatura medicală care a fost achiziţionată în anii 2017-2018 şi toate procedurile de licitaţie medicamente, materiale sanitare şi reactivi, aceste concluzii sunt prevăzute şi în raportul de control al Ministerului Sănătăţii, într-adevăr au fost anumite erori privind modul de comunicare sau modul de preluare din raportul de procedură a sumelor prevăzute, dar aceste sume nu sunt prevăzute şi în contractele care au fost încheiate. Toate procedurile au fost încheiate cu respectarea prevederilor legale. În anul 2019 au existat anumite prevederi în raportul Corpului de control privind utilizarea acelei proceduri de negociere fără publicare, în anul 2019 au fost demarate toate procedurile, astfel încât spitalul să nu mai utilizeze această procedură de negociere fără publicare", a precizat Dumitru Vienescu.

El a subliniat că au existat doar erori privind raportul procedurii. "Raportul Corpului de control a evidenţiat anumite aspecte şi s-a referit la raportul procedurii, în care suma care a fost prevăzută pe aparatura medicală nu corespundea cu suma care era prevăzută în sistemul informatic de achiziţii publice, adică erau alte valori decât cele prevăzute în sistemul informatic. Au fost anumite erori privind raportul procedurii, dar aceste contracte care au fost încheiate au fost încheiate la preţul care a fost prevăzut în SICAP, adică nu au fost depăşite aceste valori, a fost doar o eroare în raportul de procedură care nu a fost păstrată în contractele încheiate de Spitalul Judeţean. Nu s-a materializat un prejudiciu", a mai spus Vienescu.

Contractul de management al directorului Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu-Jiu, Gigel Capotă, a încetat înainte de termen, în data de 6 noiembrie 2019, decizia fiind luată de conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Gorj. Interimatul este asigurat, până la selectarea noului manager, de directorul financiar-contabil al SJU Târgu-Jiu, Dumitru Vienescu.

În ultima perioadă, unitatea medicală a fost implicată în mai multe incidente, cum ar fi neraportarea numărului real de infecţii nosocomiale, caz în care reprezentaţii IPJ Gorj efectuează cercetări pentru neglijenţă în serviciu. Totodată, mai mulţi ziarişti locali au protestat mai multe zile în faţa sediului SJU, cerând demisia managerului Gigel Capotă, acuzându-l pe acesta de mai multe ilegalităţi făcute în perioada cât a ocupat respectiva funcţie.