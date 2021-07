Un doctorand a descoperit într-o colecție privată poezii şi scrisori ale autorului Edward Lear

Poezii şi scrisori necunoscute ale autorului victorian Edward Lear, inventatorul genului limerick, au fost descoperite de un doctorand la Universitatea Nottingham ascunse într-o colecţie privată, relatează BBC, informează News.ro.

Amy Wilcockson le-a găsit în timp ce examina câteva manuscrise la British Library. Ea a observat nişte pagini scrise de Lear pentru o tânără englezoaică cu care se împrietenise în Italia.

Universitatea a spus că descoperirea este una importantă, iar British Library s-a ocupat de digitalizarea scrierilor.

Wilcockson a găsit paginile, care cuprind o poezie absurdă (limerick) despre un bărbat pe o bicicletă, un poem şi câteva scrisori, într-o colecţie amplă de manuscrise cunoscute drept Charnwood Autograph Collection.

Ele au fost scrise de poet - cunoscut pentru „The Owl and The Pussy-Cat” - pentru Mary Mundella, fiica unui negustor din Nottingham. Femeia a lăsat moştenire corespondenţa nepoatei ei, Dorothea Charnwood.

Wilcockson a spus: „Răsfoiam când am dat peste o poezie, «The Last of the Octopods». Am citit-o şi am râs tare. Era plină de umor şi absurdă. Imaginaţi-vă bucuria mea când am citit semnătura autorului”.

După cercetări, a devenit clar că paginile nu mai fuseseră publicate şi nu erau cunoscute publicului, iar Wilcockson a realizat că a descoperit „ceva special”.

„Cred că este o descoperire majoră pentru studiile literaturii secolului 19 şi merită să aibă un public mai mare”, a adăugat ea.

Colegul ei de cercetare, dr. Edmund Downey, a declarat: „M-am simţit privilegiat să ajut la scoaterea lor la lumină. Textele vor avea o contribuţie importantă la studiile despre Lear”.

Edward Lear (1812 - 1888) a fost artist, ilustrator şi poet englez, cunoscut în special ca fiind creatorul speciei de poezie umoristică limerick.