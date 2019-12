Un documentar despre cântăreaţa şi actriţa Mary J. Blige este în pregătire

Un documentar despre cântăreaţa şi actriţa Mary J. Blige este pregătit de Amazon Studios şi Entertainment One, scrie news.ro.

Potrivit THR, filmul va fi produs de Blige şi Sean Combs şi regizat de Vanessa Roth.

Documentarul va fi o privire personală asupra muzicii lui Blige şi a celebrităţii ei, după ce a luptat cu sărăcia, abuzurile şi dependenţa.

„Toţi o ştim pe Mary J. Blige ca dublă nominalizată la Oscar, premiată cu Grammy, care a vândut albume în peste 80 de milioane de copii. Dar prin acest documentar, publicul va vedea o Mary J. Blige naturală şi onestă, vorbind deschis despre călătoria ei personală de ispăşire şi vindecare”, a spus Matt Newman, şef al Amazon Studios.

Pe lângă carierea ei în hip-hop, Blige este producător al unor programe ca „Starz's Power”, „The Umbrella Academy” şi „Scream” şi a avut roluri episodice în „How to Get Away With Murder”, „Empire” şi „Black-ish”.

În vârstă de 48 de ani, Mary J. Blige a fost de două ori nominalizată la Oscar - „cea mai bună actriţă în rol secundar” şi „cel mai bun cântec original” („Mighty River”), pentru filmul „Mudbound” (2017) -, a câştigat nouă premii Grammy şi a fost supranumită „Regina muzicii hip-hop soul”. Între cele mai cunoscute melodii ale ei se numără „Family Affair”, „No More Drama”, „Be Without You”, „Not Gon’ Cry”, „Love Is All We Need” şi „Seven Days”.

Documentarul nu a primit încă un titlu.