Un echipament medical pentru recuperarea respiratorie, creat după trei ani de cercetare în Franța, ajunge într-un spital din România

Spre deosebire de spitalele publice, unde procesul de achiziție de aparatură este greoi, spitalele private au flexibilitate nelimitată, dublată de interesul direct în a satisface cât mai multe cerințe ale pacienților, cu diverse patologii. Aceste două principii concurente le permit și le obligă să fie permanent la curent cu cele mai noi inovații în materie de echipamente medicale.

„Noi suntem interesați să aducem echipamente inovative, care să ușureze și să grăbească însănătoșirea pacienților noștri, în toate patologiile pe care le tratăm, cu precădere în domeniul recuperării medicale, dar și al îngrijirilor paliative. În ultimul caz, suntem deosebit de preocupați ca starea avansată a bolii incurabile să afecteze cât mai puțin starea psihică a pacienților, iar suferința să fie cât mai redusă posibil. De aceea, achiziționăm constant cele mai noi echipamente medicale. Dorim ca pacienții noștri să fie tratați cât mai bine, cu tehnici non-invazive, care să le creeze o stare de confort pentru cât mai mult timp”, afirmă psihologul Alina Ion, manager al Spitalului Sfântul Sava pentru Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative.

- Alina Ion, psiholog, manager al Spitalului Sfântul Sava -

Faptul că un psiholog conduce un spital are beneficii importante pentru pacienți, care sunt tratați cu mai multă atenție, întrucâ accentul cade și pe starea psihică a acestora.

„În privința pacienților care au nevoie de recuperare medicală după diverse faze acute ale bolilor sau după accidente de orice tip, după accidente vasculare, după intervenții chirurgicale, depunem toate eforturile ca recuperarea să fie cât mai rapidă, însă anumite patologii lasă urme grave asupra pacienților, iar recuperarea nu se poate face peste noapte. Noi le creăm tot confortul psihic, astfel încât motivarea lor în recuperarea medicală să fie la limite maxime. De asemenea, ne dotăm permanent cu echipamente nou-create, după ani de cercetare, pe care le introducem în uzul echipei medicale, de kineto sau fizioterapie, precum și în recuperarea medicală respiratorie post Covid sau în alte afecțiuni pulmonare. Rezultatele spitalului nostru sunt excelente, tocmai pentru că reușim să combinăm invențiile tehnologice cu atenția, dăruirea, empatia și căldura întregii echipe care deservește pacienții. Ca psiholog, acord mare importanță relației interumane, toți angajații Spitalului Sfântul Sava având obligația să se comporte cu pacienții ca într-o familie, să-i îngrijească, să le zâmbească și să-i susțină psihic. Echipamentele perfomante nu fac minuni singure. E nevoie de multă empatie din partea personalului care le folosesc pentru a pune pacienții pe picioare, susținându-i moral cât mai mult posibil. Una fără cealaltă nu dau rezultate”, subliniază managerul Spitalului Sfântul Sava

Cel mai nou echipament medical care a intrat chiar astăzi în dotarea Spitalului Sfântul Sava, creat după trei ani de cercetare a institutului Physio Assist Tehnology (Franța) este un aparat pentru fizioterapie pulmonară, care este de mare ajutor pacienților care suferă de patologii respiratorii obstructive, oferind soluția pentru decongestionarea bronșică. Medicul specialist în chirurgie Mihaela Nistor explică modul în care funcționează acest nou echipament medical.

”Este un aparat care generează vibrații sub presiune, iar rezultatul este fluidificarea mucusului aderent și vâscos. Participarea pacientului este pasivă, atunci când este conectat la aparat. Acest echipament favorizează, ulterior tusea, dar și aspirarea secrețiilor traheobronșice cu aparat de aspirare, în cazul pacienților care nu pot să tușească.

Este folosit în afecțiuni bronhopulmonare cu mucus aderent și vâscos, de tipul Fibrozei chistice (mucoviscidoza), BPOC, terapie post COVID, bronsiectazii, dar și în alte afecțiuni cronice pulmonare. Rezultatul este curățarea aparatului respirator superior, dar și inferior de mucusul aderent, care prezintă riscuri mari de suprainfecție”.

Spitalul Sfântul Sava este un centru medical multidisciplinar, cu o echipă formată din 180 de medici, asistenți medicali, specialiști în kineto și fizioterapie, infirmieri și personal nemedical. Are 118 paturi avizate, ambulanțe de transport pacienți și, de curând, o ambulanță tip C, dotată cu echipamente și personal specializat pe intervenții de urgență și resuscitare. Fiind un spital ridicat de la zero, condițiile de internare sunt la standarde ridicate, asemănătoare unui hotel de 4*, nicidecum unui spital obișnuit. Numărul atât de mare de specialiști raportat la numărul maxim de pacienți care pot fi internați simultan explică atenția deosebită pe care o primește fiecare persoană internată.

Spitalul Sfântul Sava de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative din Pantelimon (Ilfov) asigură asistență medicală și monitorizare 24/7 bolnavilor oncologici sau cu alte afecțiuni grave, în faze terminale. Îngrijirile paliative se desfășoară în saloane cu 2 sau 3 paturi.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/

http://relansare.spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie