Un șef de poliție a fost luat la bătaie, în timpul unei acţiuni de demolare a unei terase / VIDEO

Şeful Poliţiei Locale Mangalia a fost agresat, joi, în timpul unei acţiuni de demolare a unei construcţii care nu avea autorizaţie, el fiind lovit cu pumnul în faţă de către administratorul societăţii care ridicase construcţia.

Primăria Mangalia a anunţat joi că mai mulţi angajaţi ai instituţiei şi ai Poliţiei Locale au fost implicaţi într-o acţiune de demolare a unei terase aflate în apropierea digului Mangalia, care nu deţinea autorizaţie de construcţie, iar administratorul societăţii a fost somat în mai multe rânduri să o demoleze. În timpul operaţiunilor, situaţia a degenerat şi a izbucnit un scandal între patronul firmei şi angajaţii Poliţiei Locale, directorul Poliţiei Locale, Mihai Angelescu, fiind lovit.

Citește și: Ce i-a transmis Klaus Iohannis lui Vladimir Putin, după ce acesta a câștigat din nou alegerile prezidențiale

“Au încercat să ne oprească administratorul terasei şi angajaţii de acolo. Demolarea a vizat o anexă a localului de pe dig, care era montată fără autorizaţie pe domeniul public. Nu există contract pentru acea anexă, nu există nici un act, autorizaţie. Înainte să se ajungă la demolare, noi am emis somaţii, notificări, conform legii. Anul trecut, în vară, proprietarul a fost sancţionat şi i s-a pus în vedere să demoleze construcţia ilegală, ceea ce nu s-a întâmplat. Aşa că s-a procedat la demolare, cu o firmă angajată în acest sens. Am fost agresat, am primit doi pumni în gură de la administratorul localului, sens în care am scos certificat de la Medicina Legală”, a povestit şeful Poliţiei Locale Mangalia.

El spune că vrea să depună plângere penală împotriva agresorului, scrie news.ro.

Citește și: Veste TRĂSNET pentru Antena 3, după ce a pierdut procesul cu Kovesi! Un personaj cunoscut vrea să dea televiziunea în judecată

În cele din urmă, construcţia ilegală a fost ridicată, costurile acţiunii de demolare fiind suportate de către administratorul societăţii.