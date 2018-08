Un eminent intelectual chinez, critic al regimului, a fost luat de forțele de ordine chiar în timpul unui interviu pentru Voice oh America - VIDEO

Un eminent intelectual chinez critic la adresa regimului comunist a dispărut şi nu putea să fie contactat vineri, după ce forţe înarmate au pătruns în apartamentul său şi au întrerupt un interviu pe care-l acorda în direct unei televiziuni americane, relatează AFPpreluată de news.ro.

Universitarul pensionar Sun Wenguang, un octogenar, acorda telefonic un interviu postului de televiziune în mandarină a reţelei media Voice of America (VOA), finanţată de Guvernul american în momentul în care autorităţile au pătruns în domiciliul său, la Jinan, în estul Chinei.

”Poliţia a venit să mă reducă la tăcere!”, a urlat Sun, care a numărat până la opt membri ai forţelor de ordine, potrivit unei înregistrări audio difuzate miercuri.

Înainte ca înregistrarea să se întrerupă, se aude cum intelectualul le spune poliţiştilor ”sunteţi aici în deplină ilegalitate! Eu am libertatea mea de exprimare!”.

Apeluri telefonice repetate ale AFP, vineri, pe telefonul său mobil şi la domiciliu au rămas fără răspuns, la fel ca mesaje pe aplicaţia telefonică WeChat.

Biroul Securităţii Publice din Jinan nu a răspuns solicitărilor AFP.

VOA ”supraveghează cu atenţie situaţia şi va transmite imediat ce va fi posibil noi informaţii ascultătorilor”, a anunţat o purtătoare de cuvânt a reşelei americane, Bridget Serchak.

Incidentul ilustrează înăsprirea, la cinci ani de la venirea la putere a preşedintelui Xi Jinping, a reprimării activiştilor pentru drepturi civice şi vocilor disonante, cea mai mică critică la adresa Partidului Comunist unic fiind cenzurată şi reprimată fără milă.

Sun Wenguang a redactat luna trecută o scrisoare deschisă adresată lui Xi Jinping, în care denunţa ”diplomaţia carnetului de cecuri” a Beijingului în Africa, în contextul în care preşedintele chinez începea un vast turneu pe acest continent, potrivit VOA şi unor capturi de ecran a căror autencitate nu a putut să fie verificată independent.

”Ascultaţi ce am spus. Este ceva greşit?”, le-a strigat Sun poliţiiştilor care-i intrau în casă. ”Oamenii sunt săraci (în China). Să nu ne ducem să ne aruncăm banii în Africa, asta nu face niciun bine societăţii noastre”, a încercat el să explice.

Îndrăzneţul octogenar, unul dintre cei mai bătrâni activişti în domeniul drepturilor civice în China, este supus unei supravegheri strânse de către autorităţi.

El a fost unul dintre semnatarii, în 2008, ai unui manifest care îndemna la alegeri libere - Charta 08 -, un text din cauza căruia universitarul Liu Xiaobo a fost trimis în închisoare, după care a primit Premiul Nobel pentru Pace şi a decedat în detenţie.

Chinese police broke into the home of Wenguang Sun, a retired professor who is critical of China's human rights record as he was expressing his opinions on a Voice of America (VOA) Mandarin TV show. https://t.co/3TNNgfT3n8 pic.twitter.com/S1J65p4TvY