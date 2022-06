Un exemplar din ediţia princeps a operelor lui Shakespeare ar putea fi vândut la licitaţie cu 2,5 milioane de dolari

Tipărită cu aproape 400 de ani în urmă, cartea se numără printre cele sub 20 de exemplare deţinute de persoane private, potrivit casei de licitaţii Sotheby's.Curatoriat de colegii de încredere ai celebrului scriitor, John Heminges şi Henry Condell, exemplarul conţine 36 de piese, dintre care jumătate tipărite în premieră.Niciun exemplar contemporan dintre manuscrisele lui Shakespeare nu a supravieţuit, astfel că fără ''The First Folio'' exista posibilitatea ca 18 lucrări, inclusiv "Macbeth", "Furtuna" ("The Tempest") şi "A douăsprezecea noapte" ("Twelfth Night"), să se fi pierdut pentru totdeauna.Împărţirea pieselor efectuată de Heminges şi Condell în categorii precum "comedii", "tragedii" şi "drame istorice" s-a păstrat până în prezent.Exemplarul va fi expus în galeriile Sotheby's din Londra până la data de 15 iunie, înainte de a fi scos la licitaţie la New York, pe 7 iulie, unde ar putea fi vândut cu o sumă între 1,5 milioane şi 2,5 milioane de dolari, conform estimărilor.Potrivit Sotheby's, aceasta ar putea fi singura copie cu o provenienţă scoţiană timpurie. În cazul în care acest lucru se confirmă, pe lângă faptul că reprezintă un important text sursă, exemplarul este şi o relicvă istorică fascinantă.Exemplarului îi lipseşte însă faimoasa pagină de frontispiciu cu imaginea lui Shakespeare, care este posibil să fi fost înlăturată sau furată de-a lungul anilor pentru a fi înrămată ca portret.