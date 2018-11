Un film animat realizat de Walt Disney în 1928 cu Oswald, iepurele norocos, a fost găsit în Japonia

Un film animat realizat de Walt Disney în 1928 cu Oswald, iepurele norocos (Oswald the Lucky Rabbit), personaj care a dus la crearea lui Mickey Mouse, a fost găsit în Japonia, scrie news.ro.

Copia de 16mm a filmului „Neck 'n' Neck” se afla la istoricul de animaţie Yasushi Watanabe, care a cumpărat-o pe când se afla în liceu, cu aproximativ 70 de ani în urmă, dar nu a realizat importanţa ei, scrie The Hollywood Reporter.

Watanabe, în vârstă de 84 de ani, a cumpărat filmul de la un angrosist de jucării din apropierea casei lui din Osaka, dar abia recent a citit „Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons”, de David Bossert, vechi animator al Disney care a publicat cartea anul trecut.

Filmul era etichetat „Mickey Manga Spide” (Mickey cartoon speedy) şi l-a costat pe Watanabe echivalentul a 4,40 de dolari, la cursul curent.

„Pentru că am fost un fan Disney mulţi ani, sunt fericit că am putut să joc un rol”, a declarat el pentru ziarul Asahi Shimbun, care i-a contactat pe Bossert şi Arhivele Walt Disney pentru a confirma că este vorba despre unul dintre cele şapte filme cu Oswald crezute pierdute pentru totdeauna.

Originalul „Neck 'n' Neck” avea o durată de 5 minute, dar a fost tăiat la 2 minute pentru versiunea de 16 mm, vândută pentru a putea fi proiectată acasă.

Copia lui Watanabe se află acum la Kobe Planet Film Archive, una dintre cele mai mari colecţii private de film din Japonia, cu peste 16.000 de titluri.

Oswald a fost creat de Walt Disney şi Ub Iwerks în 1927 şi o serie de desene animate cu acest personaj au fost realizate pe parcursul anului 1928, distribuite de Universal Studios. A fost primul serial Disney cu personaj propriu şi succesul lui a permis Walt Disney Studio să se extindă.

În 1928, Disney a pierdut controlul asupra personajului în urma unei dispute contractuale cu producătorul Charles Mintz, care l-a dus pe Oswald la Universal. Pe drumul spre casă de la întâlnirea hotărâtoare, care a provocat şi plecarea mai multor animatori ai lui Disney de la Universal, el a decis să vină cu un nou personaj şi să nu renunţe la drepturile pentru el. Acel personaj urma să fie Mickey Mouse.

În 2006, CEO Disney, Bob Iger, l-a readus pe Oswald în companie. Acordul cu Universal a cuprins şi drepturile asupra celor 26 de scurtmetraje originale realizate de Disney.

Un alt film cu Oswald pierdut a fost descoperit în arhivele British Film Institute, în 2015.

„Steamboat Willie”, primul film animat cu Mickey Mouse, a fost lansat pe 18 noiembrie 1928.