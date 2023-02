Un film cu un buget redus a detronat Avatar

După șapte săptămâni în care s-a aflat pe primul loc în box office, „Avatar: Calea Apei” a fost în cele din urmă detronat de thrillerul lui M. Night Shyamalan „Cabana de la capătul lumii/ Knock at the Cabin”, și comedia „80 for Brady”, relatează ABC News.

„Cabana de la capătul lumii/ Knock at the Cabin” a detronat pelicula lui James Cameron. Filmul lansat de Universal Pictures îl are ca protagonist pe Dave Bautista în rolul unuia dintre cei patru străini care se apropie de o familie aflată în vacanță.

Premiera pentru „Cabana de la capătul lumii” a fost mai slabă față de recentele lansări ale lui Shyamalan. Ultimul său film, „Old” din 2021, despre o plajă care îi îmbătrânește rapid pe cei care o vizitează, a fost lansat cu 16,9 milioane de dolari și a încasat în final 90,1 milioane de dolari la nivel mondial.

Cu un buget modest de 20 de milioane de dolari, filmul „Cabana de la capătul lumii” ar trebui să obțină cu ușurință profit.

Pe locul al doilea a fost „80 for Brady”, o comedie despre patru prieteni care fac o excursie la Super Bowl 2017. Acesta a fost lansat cu o sumă estimată la 12,5 milioane de dolari. La scurt timp după ce și-a anunțat retragerea din fotbal, Tom Brady a participat la premiera filmului.

Paramount Pictures a utilizat o strategie unică în lansarea filmului „80 for Brady”. Studioul a încheiat un parteneriat pentru a proiecta filmul la prețuri mai mici. Într-o perioadă în care comediile au avut mari probleme în cinematografe, „80 for Brady” a avut una dintre cele mai bune deschideri pentru o comedie live-action din ultimii ani.

„Avatar: Calea apei” se află pe locul al treilea, cu 10,8 milioane de dolari pe plan intern, în al optulea weekend. Filmul regizat de James Cameron continuă să aibă performanțe deosebit de bune în străinătate, unde încasările în valoare de 27,9 milioane de dolari din acest weekend au dus totalul general la 2,17 miliarde de dolari la nivel mondial.

„BTS: Yet to Come in Cinemas” a încasat 5,1 milioane de dolari, ajungând pe locul cinci.