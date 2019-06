Un fost europarlamentar, reacție VIRULENTĂ după scrisoarea lui Cătălin Rădulescu: 'Tupeu nemărginit'

Fostul europarlamentar Mircea Paşcu reacționează dur după ce deputatul PSD Cătălin Rădulescu i-a criticat pe mai mulți lideri PSD care se dezic de Liviu Dragnea.

„Mai rămânea sa le ceara sa se fi predat voluntar la închisoare, odată cu Dragnea, in buna tradiție egipteană și chineza, conform căreia toți slujitorii faraonului/împăratului erau înmormântați împreuna cu acesta ...

Constat ca Mitraliera și Stefanescu, oamenii de casa ai lui Dragnea, scoși de la butoane intr-o prima faza (și care ar fi trebuit sa dea ei primii un exemplu, retrăgându-se, cum le cer astăzi “colegilor”) revin in forța, cu tupeul nemărginit care ii caracterizează!

PS. A opta - și principala - cauza, dle Radulescu, a pierderii europarlamentarelor este ... lista, cu multe nume care spuneau prea puțin alegătorilor.

Sa nu uitam, dacă, in 2007, in opoziție fiind, trimiteam la Bruxelles 10 europarlamentari, acum, la putere fiind, trimitem ...8!?

Iar pentru lista, raspunzator exclusiv este idolul dtale, Dragnea, și amicul Stefanescu, mai puțin ceilalți, care s-au mulțumit sa nu scoată un cuvințel ...”, scrie fostul europarlamentar, care preia un fragment din scrisoarea deputatului PSD.

„Sunteți oameni in partid care v-ati atacat permanent toti președinții de partid și acum vreți funcții, sunteți oameni in partid care ati fost puși de Liviu Dragnea, vicepremieri, miniștrii, primari, președinți de organizatii ( și care mulți dintre voi nu meritați nici președinți de scara de bloc sa fiți ) și care v-ati dezis de el deși toti ati fost “ oamenii lui Dragnea “, sunteți președinți de organizatii care ati pierdut alegerile și aveți in continuare vicepremieri , miniștrii ( unii câte doi) iar organizațiile județene care au tras și au câștigat nu au un ministru, și vreți cu nerușinare sa cereți funcții, in loc sa plecați capul și sa va retrageți o perioada”, scrie Rădulescu în scrisoarea făcută publică sâmbătă pe Facebook.