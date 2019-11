Un fost jurnalist de la Antena 1, fondatorul Russia Today, s-a înscris în PLUS: 'Ca să nu cadă între vagoane, România trebuie să observe Rusia ceva mai atent'

Formațiunii politice PLUS se pare că i-a surâs norocul: o adeziune depusă la secretariatul partidului zilele trecută dă PLUS-ului posibilitatea să iasă din umbra USR și să se arunce într-un joc de genul 'totul sau nimic' pe scena politică românească. Jurnalistul Dan Mușetoiu, cel care a dat o lovitură incredibilă pe parța media, odată cu fondarea Russia Today, și-a manifestat dorința de a intra în partid. Pentru cei care cunosc evoluția publicației, cu și fără Mușetoiu, este ușor să intuiască revoluția cu care s-ar confrunta PLUS, odată cu acceptarea jurnalistului în rândurile organizației. De altfel, Dan Mușetoiu, fost și la Antena 1, le-a stârnit interesul celor din conducerea PLUS după ce le-a fluturat pe sub nas, o batistă care poartă încă aromele succesului incredibil al afacerii Russia Today:

"Mă întreabă (foști) colegi din presă (în privat, că public încă le dă cu zecimale), ce fac eu cu viața mea! Greu să explic de fiecare dată! Așa că le zic aici, pe principiul lui Trevor Noah: If you don't know, now you know!

1. Am participat la alegeri ca delegat din partea USR-PLUS în sectia de votare 70 din București (704 voturi Iohannis, 702 voturi Barna, 106 Dăncilă).

Citește și: Dezastru pentru România- Datoria externă a explodat

2. A doua zi am făcut cerere de adeziune la PLUS, sectorul 1 (adică alaltăieri). Sper să mi-o aprobe :)

3. Ce-am de gând să fac la PLUS (dacă îmi aprobă ”adeziunea”)? Câteva chestii, din care:

a) Să încerc să-i conving ceva mai devreme de un adevăr care, deocamdată, este doar intuit (sugerat doar prin postări timide pe facebook), și anume că USL există și funcționează bine-merci. Da, USL, adică alianța PSD-PNL. Nu numai că există, dar iată că își păstrează și un 70% înfricoșător. Se pare că oamenii ăștia din PLUS (nu mai zic de USR) sunt prea tineri ca să-și aducă aminte strategia prin care FSN-ul ”emanat” în 1989 (prin fărămițările dictate de algoritmi electorali) și-a păstrat puterea câteva decenii. Cam asta a făcut din 2012 USL-ul și uite, a câștigat Cotroceniul!

b) Urăsc să-i dau dreptate lui Gușă (motivul, în poza atașată postării), însă România e cam înconjurată de vecini care răspund la apăsările de buton de la Moscova. Ca să nu cadă între vagoane, România trebuie să observe Rusia ceva mai atent și să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Ceea ce deocamdată nu se întâmplă. Cel puțin în spațiul public, nu văd vreun analist care să ”vadă” și să ”înțeleagă” (poate cu excepția lui Unteanu și, din când în când, mult mai rar, Dungaciu. Chifu e doar un alt fel de Mândruță mai zgomotos pe tema asta).

c) Dacă mă mai întreaba cineva de Russia Today, îi zic doar atât: când am înregistrat brandul la OSIM și am dat drumul la site, s-au întâmplat următoarele:

Citește și: Propunerea lui Călin Popescu Tăriceanu:Vot de trei zile în România, la fel ca în diaspora

- Au fost sistate discuțiile oficiale (cu stegulețele pe masă) privind deschiderea unei stații RT la București (până la clarificarea chestiunilor legale). RT m-a dat în judecată pe chestia asta (a contestat înregistrarea brandului la OSIM) printr-o casă celebră de avocatură (chiar, cine credeți că a fost? Valeriu Stoica sau Dan Șova? Ghiciți voi care din ăștia doi a reprezentat RT!)

- Mi s-a umplut căsuța de mai de CV-uri de vedete media care voiau să facă parte din proiect (nu le fac publice, că plm, e aiurea)

- După lansarea site-ului russiatoday.ro și analiza traficului, Vocea Rusiei s-a închis! A trecut ceva vreme până s-a deschis Sputnik, dar la Chișinău, nu la București, unde erau deja fripți!

- Apoi am vândut site-ul și, după cum se vede cu ochiul liber, s-a închis! Nu insistați că nu vă zic cui l-am vândut.

Oricum, întreaga poveste m-a apropiat mult de mediile în care relația România-Rusia este analizată/construită zi de zi de ambele ”părți”. Nu vorbesc nici de politică, nici de servicii, nici de masonerie. Gândiți-vă la un think-tank. Nu e modestia una dintre principalele mele calități, însă cred că expertiza mea pe Rusia e mult mai bună decât a majorității analiștilor din spațiul public, care tot o dau de gard și nu sunt în stare să anticipeze corect nici măcar un pas al Moscovei. N-am date concrete, însă dacă și în servicii lucrurile stau la fel, am cam belit-o!

Adăugați la asta o experiență de +25 ani în presă, de la reporter de noapte la director de stație tv și o să intuiți cam ce am de gând să fac la PLUS (dacă-mi aprobă :) )

Citește și: PNL face dezvăluiri- Viorica Dancilă a mințit: ‘Ii reamintesc doamnei Dăncilă că falsul în declarații este o infracțiune’

PS1 Nu mai lucrez în presă de prin 2014, fac lucruri mai puțin stresante din care îmi asigur pâinea cea de toate zilele. Jobul se cheamă Data Scientist, folosesc statistica învățată în facultatea de fizică (și recapitulată minuțios zi de zi) și un limbaj de programare care-mi place mai mult ca vânătoarea și pescuitul pe care le practicam pe vremuri, Python. Lucrez cu baze de date, super boring față de activitatea de jurnalist, însă iată că s-a trezit geek-ul din mine fix acu, la bătrânețe! :)))

PS2. Uite și de ce nu-mi place să-i dau dreptate lui Gușă, aderat și el la PSD zilele astea și apoi dat afară. I-am acoperit doar numarul de telefon (nu și l-a schimbat de atunci, din noiembrie 2009).

PS3. Ca sa nu-mi aruncați cu GDPR-ul în față, vă dau și linkul: deja e informație publică, și nu de azi-de ieri!"