Un fost ministru al Justiţiei vine cu o soluţie fără precedent: ÎCCJ să intervină în deciziile CCR

Fostul ministru al Justiţiei, Valeriu Stoica, afirmă că prin decizia de miercuri privind revocarea şefei DNA, Curtea Constituţională şi-a depăşit competenţele şi sugerează că, pentru evitarea unor astfel de derapaje, un alt organism, cum ar fi Înalta Curte şi Casaţie de Justiţie, ar trebui să intervină.

Vezi şi: Bame – planta cu potențial uriaș de vindecare. Beneficiile consumului regulat

Valeriu Stoica a declarat pentru Q Magazine că, prin decizia de miercuri, CCR încearcă să dea dispoziţii preşedintelui României şi lasă fără efect avizul CSM.

„Este adevărat că deciziile Curţii Constituţionale sunt obligatorii, în mod normal nu ar mai trebui să existe nici un fel de o discuţie. Dar în acest caz trebuie făcut un comentariu care priveşte însăşi competenţa CCR. E adevărat că deciziile Curţii sunt obligatorii, dar în acelaşi timp CCR trebuie să rămână în sfera sa de competenţă. Ceea ce s-a întâmplat prin această decizie este fără precedent. Practic, CCR încearcă sa dea dispoziţii preşedintelui României. Ceea ce este inadmisibil. Nu aceasta este competenţa Curţii Constituţionale. În plus, înlăturând orice implicare reală a preşedintelui în mecanismul de numire şi revocare a procurorilor, asta înseamnă că, practic, procurorii sunt la discreţia ministrului Justiţiei, ceea ce este iarăşi inadmisibil. E adevărat că avem în Constituţie un text care vorbeşte despre faptul că Ministerul Public îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului justiţiei, dar asta nu înseamnă ca ministrul justiţiei are o putere discreţionară în ceea ce priveşte procedurile de numire şi revocare a procurorilor. Tocmai că s-a prevăzut în Constituţie că în acest mecanism are şi preşedintele un rol, este inadmisibil ca acest rol să fie negat cu totul. În plus, este lăsat făra nici un efect avizul CSM. Câtă vreme acest aviz e considerat facultativ, câtă vreme preşedintele trebuie să se supună pur şi simplu deciziei ministrului justiţiei, asta însemnând că şi CSM, şi preşedintele României nu mai au nici un rol în mecanismul de revocare a procurorilor. Este inadmisibil acest lucru şi, într-adevăr, asistăm la cel mai important act de politizare a sferei Ministerului Public”, a afirmat fostul ministru al Justiţiei.

Vezi şi: Afecțiunile MÂINILOR, avertisment asupra predispoziției față de anumite boli .

Întrebat dacă preşedintele Iohannis ar trebui să o revoce pe Laura Codruţa Kovesi, aşa cum prevede decizia CCR, Valeriu Stoica spune că nu poate da un răspuns ferm, dar a sugerat că, atunci când se pune problema competenţei CCR, instanţa supremă ar trebui să aibă un cuvânt de spus.

„Aici e discuţia de făcut, deciziile CCR sunt obligatorii, trebuie respectate. Dar marea problemă este că ne aflăm în faţa unei decizii care excede sfera de compertenţă a CCR. Mi-e greu să dau un răspuns ferm în această privinţă. În orice caz e de discutat foarte serios această problemă: ce se întâmplă în ipoteza în care însăşi Curtea îşi depăşeşte sfera sa de competenţă. Chestiunea e foarte delicată şi mă întreb dacă nu ar trebui ca în chestiuni care ţin de delimitarea sferelor de competenţă a CCR să mai existe un alt organism care să aibă un cuvânt de spus. Eventual, Înalta Curte de Casaţie ar putea să aibă un cuvânt de spus când se discută însăşi competenţele CCR. Pentru că dacă apreciem că puterea Curţii este discreţionară în a-şi stabili propria competenţă, asta înseamnă că treptat-treptat CCR devine organismul care ia decizii în privinţa tuturor autorităţilor statului, uzurpând competenţa acestora, ceea ce este inadmisibil. Deci, problema care spune este aceasta: ce se întâmplă când însăşi Curtea Constituţională încalcă Constituţia? Ea este păzitoarea Constituţiei”, a conchis fostul ministru.