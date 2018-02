Un fost ministru din echipa lui Mihai Tudose dă cărțile pe față despre TENSIUNILE dintre Liviu Dragnea şi Niculae Bădălău

Preşedintele organizaţiei judeţene a ALDE Giurgiu, Toma Petcu, fost ministru al Energiei, a declarat joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că judeţul Giurgiu va fi destul de mult afectat dacă există o tensiune între Liviu Dragnea şi Niculae Bădălău.

"Am auzit că domnul Niculae Bădălău a pierdut funcţia de vicepreşedinte la Senat, comentând speculaţiile, eu sper ca relaţia acestora să fie una bună în continuare şi să fie doar o chestie de reglaj. (...) Eu doresc şi sper ca domnul Bădălău în continuare să aibă o relaţie bună cu conducerea şi cu domnul Dragnea astfel încât judeţul nostru să nu sufere, pentru că, ne place sau nu ne place, trebuie să recunoaştem că Bădălău a dezvoltat foarte mult şi a adus foarte mulţi bani în judeţul Giurgiu pe această perioadă, cu bunele şi cu relele lui. (...) Sper să fie doar o chestie de aranjament, de cu totul şi cu totul altceva, nu de neînţelegere, o să vedem în zilele următoare dacă există într-adevăr o tensiune şi o neînţelegere între domnul Dragnea şi domnul Bădălău, dar, dacă va fi, eu cred că va afecta destul de mult judeţul", a spus Toma Petcu.

El a adăugat faptul că "nimeni nu este de neînlocuit", dar îi este greu să creadă şi nu ştie "cine ar putea să vină la PSD Giurgiu să poată să obţină nişte scoruri istorice pe care le-a luat organizaţia de partid în alegeri", scrie agerpres.ro.

"Acum, nu sunt fanul lui Bădălău, am avut conflicte cu el atât în campanie, la locale, cât şi la parlamentare, şi ştiu foarte bine ce opoziţie am avut în acest sens şi cu toate astea am ieşit deputat, dar asta nu înseamnă că nu pot să recunosc nişte lucruri concrete", a completat Toma Petcu.

În final, el a recunoscut că "un regres al organizaţiei judeţene a PSD Giurgiu ar avantaja organizaţia ALDE Giurgiu la următoarele alegeri", şi, totodată, a spus că este convins că "acest nou guvern va merge bine şi va fi până în 2020".