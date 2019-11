Un fost ministru PSD s-a dezlănțuit la adresa Guvernului Orban: 'Fabrica de frică s-a mutat la Palatul Victoria'

Fostul ministru al Comunicațiilor Alexandru Petrescu critică Guvernul Orban după preluarea puterii, afirmând într-o postare pe Facebook că „fabrica de frică s-a mutat la Palatul Victoria”. Concret, Petrescu le reproșează celor de la PNL că își centrează mesajul politic pe inducerea de teama și aloca generos frica și sperietura, potențând prin mesaje și poziționări publice, insomniile tuturor.

Ministrul Sănătății îi cere bani lui Ludovic Orban: 'Știu că nu o să-i placă domnului premier'. Reacția liderului PNL

„Fabrica de frica s-a mutat la Palatul Victoria; PNL centrează mesajul politic pe inducerea de teama și aloca generos frica și sperietura, potențând prin mesaje și poziționări publice insomniile tuturor: pensionarilor le explica de 3 ani ca nu sunt bani de pensii, părinților ca nu vor primii alocațiile copiilor, functionarilor publici ca isi vor pierde locurile de munca, mai nou, bucureștenilor li se prezice ca vor îngheța in case, ca un ministru PNL al economiei e clar-vazator și ghiceste deciziile din viitor ale unui judecător sindic cu privire la destinul RADET.

Raționalitatea și echilibrul in mesaj sunt ingrediente fără de care nu poți vorbi de o guvernare cu premise de a fi calificata competentă la un moment dat. Dincolo de greselile administrative, de șovăieli in decizie, de călcatul cu stângul pe dreptul din cauza heirup-ismului de început și a propriei surprinderi ca se afla la guvernare, guvernul PNL/Orbán/Iohannis comite păcatul de a induce teama pentru ziua de mâine ca tema generala de guvernare, previzionându-și eșecul la conducere și inconștient dar constant, aruncând in spațiul social și economic elementul declanșator de criza: pesimismul guvernamental, cu efecte imediate in reducerea consumului, scăderea intermedierii bancare, reducerea investițiilor și in final recesiune economica in toată regula”, scrie Petrescu pe Facebook.