Un fost șef ANAF denunță populismul politicienilor: 'Ne învârtim într-un cerc vicios care mai devreme decât credeți va afecta grav viața tuturor'

Disputa dintre ministrul Muncii, Marius Budăi, și fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, l-a făcut pe fostul șef ANAF Gelu Diaconu să prezinte o analiză care îi contrazice pe ambii combatanți. Fostul șef al Fiscului arată că problema pensiilor este departe de abordarea populistă a politicienilor, iar fără măsuri reforme structurale cetățenii vor fi victime sigure.

„Cand politica intuneca mintile

Ieri citeam despre disputa dintre ministrul psd-ist Budai si fostul ministru usr-ist Ghinea pe tema majorarii pensiilor.

Pe scurt, dl Budai ne spune ca ar mari pensiile dupa “model european” (13% pondere in PIB) dar ca il impiedica pragul de 9,4% din PIB negociat de dl Ghinea in cadrul PNRR.

La randul sau dl Ghinea, il sfatuieste pe actualul ministru Budai sa taie pensiile speciale daca vrea sa aiba bani de pensii majorate.

Am realizat, o data in plus, cat de gretos este populismul care le tulbura mintile astazi politicienilor din orice parte a esichierului politic. Daca nu ar fi vorba de populism in aceasta falsa disputa ar trebui sa acceptam ca ambii spun doar prostii.

Sa explicam pe scurt pe intelesul tuturor:

-media veniturilor fiscale colectate la buget in UE (din care se platesc pensiile/indemnizatiile publice) este de cca. 40%

-ponderea in PIB a veniturilor fiscale in Romania este de cca 27%

-media UE a anvelopei pensiilor publice este intr-adevar de 13% din PIB iar limita negociata prin PNRR pentru Romania este de 9,4%.

-daca ne raportam la aceste ponderi in Romania cheltuim aproape 35% din incasari pentru pensii in timp ce in UE acest procent pe medie este de 32%.

Asadar si dl Budai poate lesne constata ca limita de 9,4% din PIB impusa de UE este superioara si generoasa daca ne raportam la ponderea in PIB a incasarilor bugetare.

Pe de alta parte si dl Ghinea ar trebui sa stie ca taierea/impozitarea agresiva a pensiilor speciale este o masura necesara dar DELOC suficienta pentru a asigura cu resurse acoperitoare cresterea sustenabila a pensiilor.

Date fiind deficitele STRUCTURALE (bugetar, comercial, balanta de plati externa) la care am ajuns astazi, urmare a politicilor fiscal-bugetare FALIMENTARE aplicate din 2017 incoace, ne invartim intr-un cerc vicios care mai devreme decat credeti va afecta grav viata tuturor.

Deja nu mai exista nici un stat din UE care sa cheltuie pe pensii/salarii/subventii publice cvasi-totalitatea veniturilor fiscale asa cum se intampla la noi.

Fara o REFORMA STRUCTURALA a SISTEMULUI de taxe si de alocare a resurselor bugetare, disputele politice de genul celei de mai sus servesc doar prozelitilor cu minte putina si nicidecum cresterii reale a pensiilor sau a veniturilor populatiei in general. Ca sa nu reamintesc de crunta inechitate pe care a generat-o actualul sistem.

Dar asta este deja un alt subiect…”, scrie Gelu Diaconu pe Facebook.

Fostul președinte al ANAF amintește și o contraperformanță a guvernărilor liberale: „Tot ieri o celebra dizeuza din politica se lauda cum vor creste incasarile de cand PNL-ul a conectat la ANAF 80% din casele de marcat. Pana una alta, deficitul de colectare TVA sub guvernarea liberala a crescut pentru prima data in ultimii 10 ani atingand un nivel record.”