Un fotbalist ucrainean refugiat va trăi 'un moment foarte special': Va evolua pentru Borussia Dortmund în meciul caritabil cu Dinamo Kiev

Fotbalistul ucrainean Alan Aussi va trăi "un moment foarte special" marţi, când va juca pentru echipa germană de fotbal Borussia Dortmund într-un meci de binefacere împotriva formaţiei sale de origine, Dinamo Kiev, antrenată de românul Mircea Lucescu, informează AFP, citat de Agerpres.

"Doi din cei mai buni prieteni ai mei sunt pe linia frontului. Îi contactez în fiecare zi pentru a şti dacă mai sunt în viaţă", a explicat, luni, fundaşul central, care a fugit din Ucraina după invadarea ţării sale de către Rusia în luna februarie."Este dificil pentru mine şi pentru familiile lor, pentru că fiecare zi ar putea fi ultima", a spus el pe site-ul clubului german.Borussia Dortmund va primi replica echipei Dinamo Kiev, marţi seara, într-un meci de caritate ale cărui încasări vor fi donate unei organizaţii umanitare active în Ucraina."Este un moment foarte special. Este dificil să ne concentrăm asupra fotbalului. Dar eu sunt un jucător profesionist şi voi face tot ce pot mai bine", a adăugat jucătorul. "Este important să adunăm cât mai mulţi bani posibil, pentru că multă lume are nevoie de aceşti bani după ce şi-a pierdut casele şi nu are ce mânca", reaminteşte jucătorul.Fundaşul de 20 de ani a jucat pentru echipele sub 19 ani şi sub 21 ani ale lui Dinamo Kiev, iar de când a părăsit Ucraina, el se antrenează cu echipa de tineret a Borussiei.El va juca marţi seară pentru prima echipă a Borussiei Dortmund.Aproximativ 25.000 de bilete au fost vândute pentru acest meci, dar deţinătorii de paşaport ucrainean au acces gratuit. Arbitrul ucrainean Denis Schurman, care a părăsit Ucraina şi trăieşte cu familia la Hamburg, va conduce prima repriză.Săptămâna trecută, CFR Cluj a terminat la egalitate cu Dinamo Kiev, campioana Ucrainei, 0-0, miercuri seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, într-un ''meci pentru pace''.Partida a fost a treia susţinută de Dinamo Kiev, echipă antrenată de Mircea Lucescu, în turneul său european pentru a strânge fonduri în folosul victimelor războiului din Ucraina. Dinamo le-a câştigat pe primele două cu scorul de 3-1, cu Legia la Varşovia şi Galatasaray la Istanbul.