Un greu al vechiului PDL, atac EXPLOZIV la adresa Guvernului: M-am săturat de incompetența voastră!

Fostul șef al CNAS, Lucian Duță, critică dur Guvernul pentru faptul că nu testează în masă pentru Covid-19 și arată că încă de la începutul pandemiei i-a spus premierului Ludovic Orban că trebuie testat masiv însă premierul i-ar fi spus că nu este fezabil.

”M-am saturat de incompetența voastră !

În luna martie și aprilie stăteam închiși in casă de frica bolii !Inca de la începutul pandemiei l-am contactat pe Ludovic Orban explicându-i cât de important este sa testăm cât mai mult!Mi s-a spus că nu e fezabil iar testarea este inutilă!Bine ,domnule inginer ,mi-am spus in mintea mea!Cum spui tu ca oricum știi mai bine !!In timpul ăsta toți testau in masă și pe baza unor algoritmi foarte bine gândiți au găsit relativ repede soluția ieșirii din criză -vezi cazul Coreea de Sud sau China!

România ,conform gândirii guvernului Orban ,testa doar pacienții SIMPTOMATICI!Adica, atunci când deja era foarte târziu iar ghinionistii care se îmbolnăveau, reușeau la rândul lor sa contamineze zeci de oameni -vezi cazurile de la spitalul Gerota sau cazul senatorului de Constanta !

Cu toată astea se pare ca “la barza chioară îi face Dumnezeu cuib”!Cand Franța ,Italia sau Spania aveau 1000 de decese pe zi ,noi aveam constant doar 20!Mai mult la noi testarea era insignifiantă -circa 3000 de teste zilnic!Mi-am spus că până la urmă nu mai contează și că avem o șansă extraordinară să încheiem acest coșmar în condiții cât mai bune!Adică cu pierderi economice cât mai mici și cu un avantaj competitiv important -respectiv libertatea de a ne mișca pe planetă cât mai repede!

Realitatea ne-a izbit pe toți direct in figură și toate speranțele au fost spulberate rapid de incompetența acestui guvern!Azi am ajuns să facem teste mai multe decât Italia sau Franța (care nici măcar nu mai raportează) ,să părem ca suntem ciumații Europei ,să nu mai fim primiți niciunde iar perspectivele economice sunt sumbre!Mai mult ni se explică ca tot noi ,cetățenii de rând,suntem de vină!Vezi Doamne,guvernul își face treaba dar noi nu suntem ascultători !Asta in timp ce toate țările lovite in plin ,cu zeci de mii de morți (Italia, Franța, Spania) sunt țări bine merci, frecventabile, cu turiști și cetățeni relativ calmi!

Mai mult, ne-am trezit că la spartul târgului incompetentul guvern Orban ne anunță o chestie absurdă pe care nimeni ,nicăieri în lume nu a luat-o: INTERNAREA OBLIGATORIE A ASIMPTOMATICILOR!

Ni se cere să stăm cuminți și sa avem încredere in Guvern!În timp ce șeful DNA ne anunța ca există zeci de dosare cu fraudele, făcute de aceeași incompetenți ,in legătura cu achizițiile făcute in timpul stării de urgentă !Care nu numai ca au furat dar și mai rău ,au cumpărat materiale sanitare neconforme care au pus in pericol viața medicilor și a pacienților !!

Este clar că Guvernul Orban a ratat gestionarea pandemiei!Și nici nu-i trece prin cap sa-și asume eșecul !Pt că Orban va face orice e nevoie pt a rămâne premier impreuna cu toată Gașca de impostori gen GRINDĂ!Și ne va explica in continuare că noi suntem de vină, iar ei sunt devotati țărișoarei!

Și totuși mai am o speranță!Că in curând se va auzi din ce in ce mai tare :”NE-AM SATURAT DE INCOMPETENȚA VOASTRĂ”!”, scrie Lucian Duță.