Un important hub chinezesc din Orientul Mijlociu comută livrările de gaze către Europa

China și-a extins influența în Orientul Mijlociu, semnând acorduri de afaceri pe termen lung cu parteneri strategici din punct de vedere geologic, precum Oman și Iran. Turcia, cu care Omanul a încheiat săptămâna trecută un acord major în domeniul gazelor naturale, s-a remarcat în ultimii ani prin fluiditatea sa politică, economică și militară în relațiile cu țările NATO și Rusia deopotrivă, anunță oilprice.com.

Eșecul Rusiei de a obține o victorie militară rapidă în Ucraina, așa cum majoritatea oamenilor credeau că este probabil la începutul invaziei sale, a slăbit propria poziție geopolitică și, deși într-o măsură mai mică, pe cea a aliatului său cheie, China. Acest lucru se reflectă într-o serie de acorduri încheiate de țări-cheie din Orientul Mijlociu și de națiunile Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) (Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite), făcute cu scopul de a recâștiga favorurile SUA și ale Europei, iar acordul de săptămâna trecută dintre Oman și Turcia, membru-cheie al NATO, face parte din acest model emergent.

S-ar putea să aibă loc o răsturnare a influenței anterioare a alianței China-Rusia în Orientul Mijlociu, al cărei scop era de a asigura resursele uriașe de petrol și gaze ale regiunii, porturile strategice și cooperarea militară și în domeniul informațiilor. Aceste active sunt vitale pentru proiectul chinezesc de acaparare a puterii "O centură, un drum" (OBOR) și, de asemenea, cruciale pentru planurile președintelui rus Vladimir Putin de a resuscita Uniunea Sovietică, a cărei destrămare a declarat că a fost "cea mai mare tragedie geopolitică a secolului XX". Cu doar un an în urmă, miniștrii de externe din Arabia Saudită, Kuweit, Oman și Bahrain, precum și secretarul general al CCG soseau la Beijing pentru o vizită de cinci zile, pentru a avansa negocierile privind Acordul de liber schimb (ALS) China-CCG. În cadrul acestor întâlniri, principalul subiect de conversație a fost acela de a sigila în cele din urmă acordul de liber schimb China-CCG și o "cooperare strategică mai profundă într-o regiune în care dominația SUA dă semne de retragere".

Omanul și importanta sa poziționare geografică

Principala importanță a Omanului atât pentru Beijing și Moscova, cât și pentru oricine altcineva care are o hartă, constă în poziția sa geografică, cu coaste lungi de-a lungul Golfului Oman și al Mării Arabiei, departe de Strâmtoarea Hormuz, extrem de sensibilă din punct de vedere politic, prin care trece cel puțin o treime din rezervele mondiale de țiței. Aceste linii de coastă oferă un acces în mare parte liber la piețele din Asia de Sud, Asia de Vest și Africa de Est, precum și la cele ale vecinilor săi din Orientul Mijlociu. Ceea ce urmărește cu adevărat China, prin consolidarea constantă a prezenței sale în ultimii ani, dar mai ales de la retragerea unilaterală a SUA din Planul comun de acțiune cuprinzător cu Iranul, care a făcut ca multe țări din Orientul Mijlociu să simtă nevoia unei noi alianțe de superputere, este să controleze toate rutele majore de transport maritim de țiței din Orientul Mijlociu către Europa și Occident.

Pentru China, aceste rute evită ruta mai scumpă și mai dificilă din punct de vedere nautic a Capului Bunei Speranțe, în jurul Africii de Sud, și ruta mai sensibilă din punct de vedere politic a Strâmtorii Ormuz. Acordul atotcuprinzător pe 25 de ani cu Iranul, așa cum a fost dezvăluit într-o exclusivitate mondială de mine publicată la 3 septembrie 2019, a oferit Chinei controlul efectiv asupra Strâmtorii Ormuz. Același acord a oferit Chinei și controlul asupra strâmtorii Bab al-Mandab (prin intermediul înțelegerilor Iranului cu rebelii Houthi), prin care țițeiul este transportat în sus prin Marea Roșie, spre canalul Suez, înainte de a se deplasa în Marea Mediterană și apoi spre vest. Controlul asupra Golfului Oman este ultima piesă din setul de rute maritime cheie pentru petrol și GNL din Orientul Mijlociu.

Capacități considerabile de gaz natural lichefiat

Importanța secundară a Omanului constă în faptul că are capacități considerabile de gaz natural lichefiat (GNL), fiind una dintre puținele țări din lume care are astfel de capacități, și că acestea nu sunt utilizate pe deplin, având în vedere resursele relativ modeste de hidrocarburi pe care le are Omanul însuși. În actuala matrice a cererii și ofertei de hidrocarburi din Europa, toate țările doresc să își asigure gazul pentru a compensa pierderile de aprovizionare din Rusia, iar GNL este cea mai bună opțiune, deoarece este disponibil mult mai rapid decât gazul prin conducte, fără a fi necesară construirea unei infrastructuri costisitoare și de lungă durată.

Iranul dorește de mult timp să utilizeze această capacitate neutilizată de GNL din Oman, ca parte a unui plan mai amplu de cooperare în domeniul gazelor naturale, iar același proiect în acest sens este în plan de aproape 10 ani. Cu toate acestea, la mijlocul anului 2022, președintele iranian, Ebrahim Raisi, a vizitat Omanul pentru a finaliza detaliile rămase ale planului care implică, în linii mari, două elemente: în primul rând, utilizarea capacității de GNL de către Iran și, în al doilea rând, construirea unei conducte între cele două țări.

În ceea ce privește partea de GNL a planului, Iranul ar trebui să utilizeze cel puțin 25 % din capacitățile de GNL ale Omanului pentru a-i permite acestuia să își atingă obiectivul pe termen lung de a deveni un exportator de GNL de top la nivel mondial. Acest plan a făcut parte dintr-un acord de cooperare mai larg încheiat între Oman și Iran în 2013, extins în 2014 și ratificat în totalitate în august 2015, care se axa pe importul de către Oman a cel puțin 10 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an (bcm/an) din Iran timp de 25 de ani, începând cu 2017. Ținta a fost apoi schimbată la 43 de miliarde de metri cubi pe an care urmau să fie importați, deși pentru o perioadă mai scurtă, de 15 ani, și apoi, în cele din urmă, la cel puțin 28 de miliarde de metri cubi pe an pentru o perioadă minimă de 15 ani.

Elementul de gazoduct al planului - care ar fi esențial pentru a permite Iranului să crească în mod dramatic cantitatea de GNL pe care ar putea să o producă, folosind instalațiile de GNL din Oman - implică o secțiune terestră și una maritimă. Secțiunea terestră ar cuprinde aproximativ 200 de kilometri de conductă de 56 de inch (care ar urma să fie construită în Iran), care ar urma să meargă de la Rudan la Mobarak Mount, în provincia sudică Hormozgan.

192 de kilometri de conductă

Secțiunea maritimă ar include o porțiune de 192 de kilometri de conductă de 36 de inch de-a lungul fundului Mării Oman la adâncimi de până la 1 340 de metri, din Iran până la portul Sohar din Oman. Obiectivul general era ca Iranul să folosească aceste instalații pentru a aduce noi faze de dezvoltare a North Pars. De asemenea, le va folosi în vederea utilizării gazului din alte câteva zăcăminte importante de gaz, inclusiv, în mod imediat, Golshan, Ferdowsi, Farzad A și Farzad B și Kish, în scopuri de GNL.

Turcia, cu care Omanul a încheiat săptămâna trecută un important acord privind gazele naturale, s-a remarcat în ultimii ani prin fluiditatea sa politică, economică și militară în relațiile cu țările NATO, pe de o parte, și cu Rusia, pe de altă parte. La fel ca și visele președintelui rus Putin despre o Uniune Sovietică idealizată, gândurile președintelui turc Recep Erdogan par să fie de aceeași natură, concentrate pe puternicul Imperiu Otoman de odinioară.

La fel cum Putin pare să se imagineze ca noul țar al noului Imperiu Rus, tot așa Erdogan pare să se considere califul unui nou califat otoman, numindu-și susținătorii în timpul campaniilor electorale "nepoți de otomani". În acest sens, Erdogan este util pentru NATO și pentru Europa, în special pentru că Europa îi poate promite o aderare extrem de profitabilă la Uniunea Europeană, deoarece poziția geografică pe care Turcia a oferit-o întotdeauna - ca parte a Occidentului, dar și a Estului - este sporită de aparenta sa disonanță cognitivă geopolitică.

Acordul dintre Turcia și Oman, în mod crucial, se concentrează tocmai pe sectorul GNL pe care Iranul și Rusia și China au dorit să-l exploateze în sultanat. Potrivit declarațiilor companiilor implicate, Oman LNG va începe să furnizeze 1 milion de tone metrice de GNL în fiecare an, timp de 10 ani, către BOTAS Petroleum Pipeline Corporation din Turcia, începând din 2025. După cum a subliniat săptămâna trecută directorul executiv al Oman LNG, Hamed al Naamany: "Semnarea acestui acord de tip term-sheet cu BOTAS susține eforturile noastre de a ne dezvolta în continuare poziția în industria globală a energiei și a GNL și de a explora noi piețe cu parteneri cheie din industrie [...] Acest pas completează angajamentul nostru de a adăuga valoare economiei locale prin creștere și colaborări cu parteneri internaționali precum BOTAS." Ministrul turc al Energiei și Resurselor Naturale, Fatih Donmez, a adăugat că "Noul acord de achiziție de gaze naturale cu Oman include, de asemenea, posibilitatea de a fi prelungit în continuare, dacă este necesar [...și] Într-un moment în care lumea, în special Europa, suferă de probleme de aprovizionare cu gaze, Turcia ia toate măsurile pentru a deveni un centru comercial de gaze."

Acorduri din care Rusia și China au fost excluse

Este oportun să observăm că toate contractele majore de GNL încheiate de Oman în acest an au fost încheiate cu companii care nu sunt asociate nici cu Rusia, nici cu China, nici cu vreunul dintre reprezentanții acestora. Printre acestea se numără, la 18 ianuarie, semnarea de către Oman LNG a două acorduri cu compania thailandeză PTT Global LNG și cu gigantul francez din domeniul petrolului și gazelor naturale TotalEnergies pentru furnizarea unui total de 1,6 milioane de tone metrice de GNL pe an, începând cu 2025. Cu puțin timp înainte, la 27 decembrie, Oman LNG a semnat acorduri pe termen lung cu trei companii japoneze - JERA Co și firmele comerciale Mitsui & Co și Itochu Corporation - pentru a le furniza anual 2,35 milioane de tone de GNL din Sultanat.