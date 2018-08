Un intelectual disident octagenar chinez este dat dispărut după un interviu în direct întrerupt de forţele de ordine

Un eminent intelectual chinez critic la adresa regimului comunist a dispărut şi era de negăsit vineri, după ce forţe armate ar fi intrat în apartamentul său şi au întrerupt un interviu pe care el îl acorda în direct unei televiziuni americane, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Universitarul retras Sun Wenguang, octogenar, acorda prin telefon un interviu postului de televiziune în mandarină al reţelei media Voice of America (VOA), finanţat de guvernul american, când forţele de securitate au luat cu asalt domiciliul său din Jinan, în estul Chinei."A venit poliţia pentru a mă reduce la tăcere!", a strigat bărbatul, numărând până la opt membri ai forţelor de ordine, conform unei înregistrări audio difuzate miercuri.Chiar înainte ca înregistrarea să se întrerupă, intelectualul poate fi auzit spunându-le poliţiştilor: "Sunteţi aici în ilegalitate! Am libertatea mea de expresie!".Apelurile repetate ale AFP, vineri, pe telefonul său mobil precum şi la domiciliul său au rămas fără răspuns, la fel şi mesajele pe aplicaţia telefonică WeChat. Biroul Securităţii Publice din Jinan nu a răspuns solicitărilor AFP.Voice of America "urmăreşte cu atenţie situaţia şi va transmite imediat ce va fi posibil noi informaţi publicului", a declarat purtătoarea de cuvânt a reţelei americane, Bridget Serchak.

Incidentul ilustrează înăsprirea, de cinci ani şi de la venirea la putere a preşedintelui Xi Jining, a represiunii împotriva militanţilor pentru drepturi civice şi vocilor critice, cel mai mic atac la adresa Partidului Comunist fiind cenzurat şi reprimat fără milă.



Sun Wenguang i-a transmis luna trecută o scrisoare deschisă lui Xi Jinping, în care critica "diplomaţia carnetului de cecuri" dusă de Beijing în Africa, chiar în timp ce preşedintele chinez începea un vast turneu pe acest continent, conform VOA şi a unor print-screen-uri a căror autenticitate nu a putut fi verificată independent de AFP.



"Ascultaţi ce am spus. Am spus ceva greşit?", le-a spus Sun poliţiştilor care intraseră în locuinţa sa. "Oamenii sunt săraci (în China). Să nu ne aruncăm banii în Africa, acest lucru nu face niciun bine societăţii noastre", a încercat el să explice.



Curajosul octagenar, unul din cei mai vechi militanţi ai drepturilor civice în China, se află sub o strictă supraveghere de către autorităţi.



El a co-semnat în 2008 un manifest care cerea alegeri libere, Carta 08, un text pentru care universitarul Liu Xiaobo a fost trimis în închisoare, după care a primit Premiul Nobel pentru Pace şi a murit în detenţie.



În 2009, Sun a fost bătut violent încercând să forţeze un baraj de poliţişti înarmaţi în faţa reşedinţei sale, în timp ce vroia să meargă să comemoreze decesul lui Zhao Ziyang. Acesta a fost un lider reformist, ostracizat de Partidul Comunist pentru că s-a opus în 1989 represiunii violente asupra manifestanţilor pro-democraţie din Tiananmen.