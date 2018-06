Un judecător al Curţii Supreme a SUA se pensionează; Trump anunţă că va începe imediat căutarea unui înlocuitor

Judecătorul Anthony Kennedy, 81 de ani, cu cel mai îndelungat serviciu în cadrul Curţii Supreme a Statelor Unite, se va pensiona din 31 iulie, transmite EFE, care citează un comunicat al instanţei supreme americane.

"A fost o mare onoare şi un privilegiu să servesc sistemul nostru judiciar federal timp de 43 de ani, dintre care 30 la Curtea Supremă", a arătat Kennedy.Într-un comunicat, judecătorul a explicat că familia sa era dispusă să-i permită să continue în funcţie la Curtea Supremă, unde este numit pe viaţă, dar el a luat decizia de a se retrage pentru a putea petrece mai mult timp cu aceasta.Curtea Supremă a SUA este compusă din nouă judecători, dintre care în prezent patru sunt progresişti iar cinci sunt consideraţi conservatori. Însă, din acest ultim grup, Kennedy era apreciat drept un judecător de centru, care a departajat în multe ocazii cele două tabere, înclinând votul în privinţa unor decizii importante.Votul său a permis, de exemplu, în 2015, legalizarea căsătoriei între persoane de acelaşi sex, iar, în 1992, reafirmarea principiului că statul nu poate interveni în decizia unei femei privind întreruperea sarcinii, principiu adoptat de Curtea Supremă în 1973 în cazul "Roe vs Wade".Decizia judecătorului Kennedy de a se pensiona presupune că acum conservatorii îşi vor putea creşte hegemonia la Curtea Supremă, deoarece cel care va propune un nou judecător va fi preşedintele Donald Trump, însă va fi nevoie de aprobarea Senatului, mai scrie EFE.Eventuala nominalizare de către preşedintele Trump a unui judecător la Curtea Supremă, în locul lui Anthony Kennedy, va fi dezbătută de Senat în această toamnă, a anunţat miercuri liderul majorităţii republicane din această cameră, Mitch McConnell, citat de Reuters.Anthony Kennedy a fost numit la Curtea Supremă pe 18 februarie 1988, fiind nominalizat în funcţie de fostul preşedinte republican Ronald Reagan (1981-1989).Preşedintele american Donald Trump, citat de AFP, a apreciat miercuri, din Biroul Oval, că Anthony Kennedy a fost "un mare judecător al Curţii Supreme"."Vom începe imediat căutarea unui nou judecător", a adăugat el, exprimându-şi speranţa că va nominaliza un succesor de aceeaşi valoare "extraordinară"."Avem o listă de 25 de persoane pe care am prezentat-o în campanie. Aveam 20 şi am adăugat cinci", a continuat Trump, subliniind că este vorba de persoane "foarte capabile, foarte inteligente".La puţin timp după preluarea mandatului prezidenţial, Donald Trump l-a numit la Curtea Supremă pe Neil Gorsuch, aducând judecătorii conservatori în majoritate.