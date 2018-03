Un jurnalist rupe tăcerea: 'Am încercat să vorbesc despre SRI la Realitatea Tv și mi s-a tăiat microfonul'

Jurnalistul Cornel Ivanciuc a declarat, pentru B1 TV, că nu a mai fost la Realitatea TV de când a încercat să vorbească despre SRI și i s-a tăiat microfonul.

”Prefer să nu mai apar pe niciun post de televiziune dacă sunt cenzurat și să nu mai scriu niciun rând dacă sunt cenzurat, pentru că am fost cenzurat. Este motivul, vă spun, pentru care am plecat de la Cațavencii, fără scandal, fără nimic. Am fost cenzurat pentru prima dată în viața mea. Am părăsit această redacție.

Iar la Realitatea n-am mai mers de ani de zile pentru că mi s-a tăiat efectiv microfonul când am încercat să spun ceva de SRI. A fost o dată și am zis că e o întâmplare, dar s-a întâmplat și a doua oară. Deci mi-am dat seama din propria experiență că despre SRI nu se poate vorbi în această casă. S-a întâmplat acum trei sau patru ani și de atunci n-am mai fost”, a povestit Ivanciuc, pentru B1 TV.