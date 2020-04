Un legendar actor de comedie va fi subiectul unui documentar BBC

Legendarul actor de comedie Peter Sellers va fi subiectul unui documentar BBC Two realizat de compania Brook Lapping, din portofoliul căreia fac parte „Trump’s First 100 Days” şi „The Rise and Fall of Tony Blair”.

Comandat de BBC Arts, documentarul de 75 de minute - cu titlu de lucru „Peter Sellers: A State Of Comic Ecstasy” - va revela complexităţile vieţii actorului, de la multiplele mariaje la problemele de sănătate, de la talentul imens la declin, potrivit news.ro.

Pentru documentar vor fi folosite mărturii şi documente oferite de familia, prietenii şi colegii lui Sellers, dar şi de critici, mulţi dintre ei vorbind acum pentru prima dată despre actor.

Născut în 1925 într-o familie de actori de revistă, Peter Sellers a devenit cunoscut cu rolul din „The Goon Show”, serial BBC Radio, iar faima mondială i-a adus-o Inspectorul Clouseau din filmele „Pantera Roz/ The Pink Panther”.

El a mai jucat în „Lolita” şi „Dr. Strangelove” ale lui Stanley Kubrick, „What’s New, Pussycat?” al lui Clive Donner, comedia „Casino Royale”, în regia lui Joseph McGrath şi Robert Parrish, „The Party” al lui Blake Edwards şi „Being There” al lui Hal Ashby. De-a lungul carierei a interpretat peste 80 de roluri şi a primit, între altele, trei nominalizări la Oscar. Peter Sellers a murit la vârsta de 54 de ani.

Greg Sanderson, directorul Brook Lapping şi producătorul executiv al documentarului, a transmis: „După 40 de ani de la moartea lui, filmul nostru dezvăluie că Peter Sellers putea juca orice rol, mai puţin unul - al lui însuşi”.

Din portofoliul Brook Lapping mai fac parte „Evita: The Making of a Superstar” şi „Lord Lucan: My Husband, The Truth”.

John O’Rourke este producător şi regizor al „Peter Sellers: A State Of Comic Ecstasy”.