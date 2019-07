Un lider ALDE dă cărțile pe față: Valul care cere IEȘIREA de la Guvernare este în creștere

Preşedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Niţă, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că sunt câteva organizaţii judeţene ale formaţiunii care vor ieşirea partidului de la guvernare, însă filiala Olt nu a discutat despre aceasta.

Niţă a adăugat că este posibil să apară conflicte care să determine ruperea coaliţiei de guvernare după campania electorală, informează agerpres.ro.

Citește și: Ultimă oră! Rareș Bogdan îl desființează pe Eugen Teodorovici: Ce nerușinare!

"E adevărat că sunt câteva judeţe care s-au exprimat public că vor să ieşim de la guvernare. Noi nu am discutat în cadrul organizaţiei noastre acest lucru şi nici de la centru nu s-a dat un semnal ca noi să ne întrebăm colegii, să discutăm în filiale dacă să plecăm sau nu de la guvernare. Mi se pare normal ca mai întâi să se discute la centru şi numai în aceste condiţii să punem în discuţie problema ieşirii de la guvernare. Este normal să-ţi pui întrebări, cum facem campanie, pentru că facem parte din coaliţie şi guvernăm deocamdată împreună. Fiecare îşi face campania lui şi fiecare vine cu argumente. Într-adevăr, vor fi conflicte electorale care ar putea să rupă coaliţia după această campanie", a spus Mihai Niţă.

El a afirmat că la nivel judeţean, în situaţia ieşirii partidului de la guvernare, nu le va solicita directorilor de instituţii susţinuţi de ALDE să demisioneze.

Citește și: Totul s-a aflat! Cine e femeia-jandarm care i-a dat cu spray direct în față suspectului de pedofilie

"Cât timp am fost la guvernare am avut posibilitatea să promovăm persoane din rândul partidului ALDE şi cred că am promovat persoane care şi-au făcut datoria în funcţiile pe care au fost încadrate. Eu, personal, nu pot să spun acum că le voi cere colegilor mei să-şi dea demisia, în prima fază. Dacă se decide ieşirea de la guvernare, se va face un plan comun, la nivel de ţară, ce vom face, atunci se hotărăşte. Este foarte posibil ca într-un un timp foarte scurt după ce ieşim de la guvernare să fie îndepărtaţi oamenii care sunt ai ALDE. Consider că este foarte normal să fie îndepărtaţi. Dar eu, în calitate de preşedinte al filialei, nu voi cere nimănui să-şi dea demisia din funcţiile pe care le ocupă la această oră", a adăugat deputatul.

Mihai Niţă a accentuat faptul că ALDE Olt are ca obiectiv la alegerile prezidenţiale să obţină un rezultat suficient de bun pentru a se clasa între primele cinci organizaţii din ţară ale partidului.

Citește și: Florin Călinescu lovește din nou! Viorica Dăncilă, ținta ironiilor actorului

"Filiala ALDE Olt cu siguranţă se va organiza aşa cum trebuie pentru a obţine un rezultat bun, sperăm să fim printre primele cinci filiale ALDE din ţară. Plecăm cu mult curaj în această campanie şi cu gândul de a avea un rezultat cât mai bun", a spus Niţă.