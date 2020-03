Un lider ALDE îl desființează pe Rareș Bogdan: 'Ascunde-te la Bruxelles și ronțăie miile de euro pe lună pe care le primește, trompetă galbenă'

Scandalul politic continuă și în vremea coronavirusului! Preşedinte ALDE Dâmboviţa, Ionel Petre, lansează un atac virulent la adresa europarlamentarului Rareș Bogdan, care i-a cerut recent lui Tăriceanu să nu mai profite de situația gravă din România.

„Trompeta Rares Bogdan e suparat pe ALDE pentru ca aratam balbaielile guvernului Orban, lipsa de experienta si decizie pe care o afiseaza din plin.

Nu mai este nici un dubiu ca Iohannis si PNL au stiut de criza de coronavirus (poate si dl Ruj Roz), dar au tinut-o ascunsa ca sa faca alegeri anticipate.

Daca CCR nu le-ar fi dat in cap anuland ordonanta cu alegerile anticipate, astazi, in plina criza, cu persoane decedate din cauza coronavirus, batistuta si ai lui ne-ar fi obligat sa mergem la vot!

PNL-ul arata cum arata azi si din cauza unor populisti ordinari precum Rares Bogdan, dar si din cauza obedientei fara limita fata de locatarul de la Cotroceni.

Suntem de acord totusi cu ceva din ce zice batistuta: sa lasam politica pentru dupa. Dar pana atunci ascunde-te la Bruxelles si rontaie miile de euro pe luna pe care le primesti, trompeta galbena!”, scrie Petre Ionel pe Facebook.