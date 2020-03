Rareș Bogdan îl critică dur pe Tăriceanu: 'Profită de situația ingrată în care se află România. Stai acasă'

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan lansează un atac dur la adresa liderului ALDE Călin Popescu Tăriceanu, pe care îl acuză că profită de criza sanitară pentru „a-și recupera câteva procente”. Liberalul îl îndeamnă pe Tăriceanu să „stea acasă, dar fără cinism”.

„Nu îl înțeleg pe Dl Tăriceanu care profită de situtia ingrată în care se află Romania, Europa si aproape toată Omenirea pentru a-și recupera câteva procente sau teama de a fi vulnerabil... politic, nu îi ventilează suficient oxigen să înțeleagă greutatea momentului și să aștepte să treacă criza și apoi să lucrăm la reașezarea lucrurilor. Când s-a intenționat să se ia decizii ferme dl Tariceanu însuși a sărit ca ars că președintele și premierul vor să profite ca să instaureze un regim dictatorial, de control etc., acum strigă chipurile că s-a întârziat deși s-a acționat din primele momente mai intempestiv decât alte state, nefiind nimeni clarvăzător în profilaxia acestei boli. E adevărat că teama de boală naște monștri nu doar somnul rațiunii, dar îl Invit să aibă un minim de coerență și decență politică față de situația critică a întregii lumi, nu doar a Romaniei. Sau poate dorește să fie si. dumnealui bagat mai mult in seama sau sa aiba o pozitie executiva, sincer, nu știu cum ar reacționa și dacă ar putea duce această povară. În rest putem fi tovarăși de drum cu totii in acest momemt doar dacă tragem toți pentru România. La apusul crizei vom putea reașeza confruntarea politică în albia firească. Politica pe care o facem azi este pentru ȚARĂ dle inginer și nu pentru Alde și nici pentru PNL. #staiacasa dar fără cinism”, scrie Rareș Bogdan pe Facebook.