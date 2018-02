Un lider PSD îl SOMEAZĂ pe Tudorel Toader: 'Să îşi facă datoria' / VIDEO

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, şi-a exprimat speranţa, miercuri, ca ministrul Justiţiei să îşi facă datoria "din fişa postului", mai ales în contextul ultimelor informaţii apărute în spaţiul public legate de DNA Ploieşti. Întrebat ce aşteaptă din partea lui Tudorel Toader, care va face un anunţ joi seara, Codrin Ştefănescu a spus: "Nu am nicio aşteptare clară, toată lumea aşteaptă ceva să se întâmple, zic că am spus ce am avut de zis. Suntem în întârziere, nu s-au luat măsurile când trebuiau să fie luate, acum nu putem decât să sperăm că oamenii aceştia îşi fac datoria, cei care sunt în funcţii de stat plătiţi de noi, din bani publici, aşa cum spune fişa postului".

El a precizat că nu a vorbit niciodată despre revocare. "Eu nu am vorbit despre revocare şi nimeni din PSD nu a vorbit despre revocare. Eu am spus, ca mulţi alţi colegi de-ai mei, că, în momentul când au apărut ştirile, înregistrările şi martorii pe cazul de la DNA Ploieşti, procurorul general, şeful DIICOT şi ceilalţi oameni care conduc instituţiile astea trebuiau să ia nişte măsuri, inclusiv dl ministru al Justiţiei trebuia să le ceară să ia măsuri. Nu am vorbit de revocare, am vorbit pur şi simplu: 'luaţi acolo măsuri şi, după ce faceţi o anchetă repede, repede, veniţi în faţa românilor cu un comunicat de presă, cu o declaraţie, cu o conferinţă, spuneţi ce aţi găsit, cât de gravă este situaţia'. Pentru că, între timp, zilele trec, probele se pot duce, oamenii aceia nu se întâmplă nimic cu ei, lumea este siderată, România cere răspunsuri, cerem toţi răspunsuri şi răspunsurile astea nu mai vin. Aşa că sperăm că mâine ministrul Justiţiei dă câteva răspunsuri în sensul ăsta", a punctat social-democratul.