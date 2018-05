Un lider PSD ridică VOCEA: 'Ar fi foarte bine să ne uităm cu atenţie la motivele demisiilor. Nu putem să ignorăm dacă 10 oameni spun exact acelaşi lucru'

Preşedintele executiv al PSD Constanţa şi preşedintele organizaţiei municipale, Decebal Făgădău, spune că PSD va ieşi întărit în urma plecărilor din partid către formaţiunea politică înfiinţată de Victor Ponta, fiind un partid care se mobilizează mai bine în momentele dificile. El a menţionat însă că reprezentanţii PSD trebuie să se uite cu atenţie la motivele acestor plecări, spunând că nu pot fi ignorate dacă zece oameni spun acelaşi lucru.

Decebal Făgădău a fost întrebat marţi după amiază, într-o conferinţă de presă cum comentează plecarea din PSD a fostului ministru al Turismului şi a fostului său coleg, Mircea Titus Dobre, scrie news.ro.

"Nu aş vrea să comentez punctual plecarea domnului Dobre, ci aş vrea să comentez într-un context mai larg. În calitate de tânăr sau încă tânăr mă bucură apariţia oricărui nou partid politic. În calitate de preşedinte al organizaţiei municipale al PSD descurajez plecările celor care au obţinut o validare tocmai cu sigla PSD. În mod evident, PSD va ieşi întărit pentru că suntem un partid care se grupează şi se mobilizează mult mai bine în momente să spunem dificile”, a afirmat Făgădău.

El a mai spus că trebuie văzute şi motivele individuale ale plecărilor din partid, precizând că acestea nu pot fi ignorate dacă zece oameni spun acelaşi lucru.

“Eu nu consider că este cel mai dificil moment din istoria partidului pentru că am rezistat noi sub două mandate ale lui Traian Băsescu, sub o opoziţie în care era dată afară şi femeia de serviciu dacă avea carnet de membru PSD. Nu va dispărea PSD-ul. Cred în schimb că pe lângă acest mesaj de susţinere şi unire a Partidului Social Democrat, ar fi foarte bine să ne uităm cu atenţie la motivele individuale ale plecărilor din partid. Nu putem să ignorăm dacă zece oameni spun exact acelaşi lucru”, a precizat Făgădău.

Până acum, şi-au anunţat demisiile din PSD şi înscrierea în Pro România fostul ministru al Comunicaţiilor în Guvernul Grindeanu, Augustin Jianu, şi cinci deputaţi - fostul ministrul al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, fostul ministru al Turismului, Mircea Titus Dobre, Marilena-Emilia Meiroşu, Gabriela Podaşcă şi Cătălin Nechifor, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Suceava. De asemenea, au mai aderat la noua formaţiune politică și fostul ministru al Finanţelor în Guvernul Ponta, Ioana Petrescu, şi fosta deputată PSD, Aurelia Cristea, iniţiatoarea legii antifumat.

