Un manuscris în miniatură, cu poeme scrise de Charlotte Brontë, a fost cumpărat de o asociaţie care o va dona Muzeului Brontë

Manuscrisul în miniatură al lui Charlotte Brontë, prezentat săptămâna trecută la New York, a fost cumpărat cu 1,25 milioane de dolari de o asociaţie britanică care va face o donaţie Muzeului Brontë, la Haworth, unde a crescut autoarea.

Intitulat „A Book of Ryhmes by Charlotte Bronte, Sold by Nobody, and Printed by Herself”, acest manuscris pe hârtie maro de 15 pagini datat din 1829, creat de mână şi care cuprinde zece poeme niciodată publicate, a fost dezvăluit săptămâna trecută, la New York.

Scos la vânzare în numele unui proprietar anonim, acesta a fost în cele din urmă cumpărat cu 1,25 milioane de dolari (1,16 milioane de euro) de către „Friends of the National Libraries”, o asociaţie britanică care lucrează pentru conservarea patrimoniului literar naţional, conform news.ro.

„Salvarea cărţii lui Charlotte Brontë reprezintă un câştig imens pentru Regatul Unit”, s-a bucurat preşedintele asociaţiei Geordie Greig, mulţumind tuturor celor care au participat la strângerea de fonduri care a făcut posibilă, în două săptămâni, achiziţionarea manuscrisului.

Ar exista aproximativ peste douăzeci de lucrări în miniatură create de autoarea romanului „Jane Eyre” în mâinile proprietarilor privaţi, iar existenţa „A Book of Rhythms” este cunoscută de mulţi specialişti, deoarece este menţionată într-o biografie a lui Brontë publicată în 1857, la doi ani de la moartea sa.

Crescută într-o relativă izolare în Yorkshire, Anglia, Charlotte Brontë, născută acum 206 de ani, la 21 aprilie 1816, împreună cu surorile şi fratele ei s-au distrat creând poveşti complicate într-o lume fantastică sofisticată.

Imaginaţia lor a dat naştere unor romane apreciate drept clasice ale literaturii engleze, printre care „Jane Eyre” pentru Charlotte, „Wuthering Heights” pentru Emily sau „The Tenant of Wildfell Hall” pentru Anne. La fel ca multe scriitoare ale vremii, ele şi-au publicat mai întâi lucrările sub pseudonime masculine.

Volumele în miniatură, menite să fie accesorii amuzante alături de soldaţii de jucărie pentru copiii Brontë, au rămas în familie până în anii 1890, când au început să fie vândute colecţionarilor din Marea Britanie şi America.

În noiembrie 2019, un manuscris în miniatură de Charlotte Brontë fusese deja vândut pentru 780.000 de euro (850.000 de dolari). În decembrie anul trecut, biblioteci şi muzee britanice au achiziţionat şi o colecţie de cărţi şi manuscrise, inclusiv şapte miniaturi de Charlotte, pentru 15 milioane de lire sterline (19,5 milioane de dolari).