Un medic din România îi dă dreptate lui Donald Trump: Este posibil să ne injectăm dezinfectant și chiar ar putea fi util în tratarea COVID-19

”TRUMP A ȘCOLIT, DIN NOU, ÎNTREG MAPAMONDUL! Poate sunteți la curent cu afirmațiile de ieri, ale Președintelui SUA, referitoare la posibilitatea de a ne injecta dezinfectanți, și la aceea de a ne trata cu raze luminoase care să treacă prin noi...”, susține medicul primar chirurg Adina Alberts.

În opinia medicului, deși președintele american a fost luat în derâdere de mai toată lumea, cele indicate de acesta nu sunt nici pe departe imposibilități... ci ar putea fi chiar o soluție la ceea ce se întâmplă azi. Într-o amplă analiză pe pagina personală de Facebook, dr.Adina Alberts face o analiză din care reiese că cele spuse de Donald Trump nu sunt deloc prostii:

”Ei bine, există cel puțin un dezinfectant care se găsește în farmacii sub formă de tablete sau sub forma injectabilă, ieftin, accesibil oricui și dovedit că fiind foarte eficient împotriva celor mai periculoase virusuri!

Donald Trump a arătat din nou că el e LIDERUL LUMII. Nu a greșit când a spus că s-ar putea să ne injectăm dezinfectant! Ceea ce o să aflați acum, de la mine, o să vă cutremure până în adâncul măduvei și, probabil, o să vă spuneți „cum de nu m-am gândit la asta?!”, în special dacă sunteți medici, cu atât mai mult în specialitate de “boli infecțioase”.

Urmează un text mai lung decât cele cu care v-am obișnuit, dar vă rog să vă păstrați răbdarea și să citiți până la final – închizând cercul informației, prin răspunsul la întrebarea: „De ce nu se aplică acest tratament?

Când Trump a spus „injectare” și „dezinfectant” în aceeași frază, presa mondială a speculat că președintele SUA îi sfătuiește pe oameni să-și bage în vene soluții de sterilizat și dezinfectat suprafețe, sau soluții dezinfectante de menaj. A fost ironizat, ridiculizat, denigrat și comentat în fel și chip în presa din România, cel puțin!

Din păcate, fie nu au fost întrebați medicii, fie o mare parte din aceștia nu s-au concentrat suficient pe răspuns, iar informația a fost luată ca atare, în derâdere.

Acum vin eu și vă întreb:

Vă mai amintiți de ALBASTRU DE METILEN?

ALBASTRU DE METILEN este un medicament și un colorant. Ca medicament, este utilizat sub formă sa injectabilă pentru tratarea methemoglobinemiei, dar și ca antidot în intoxicațiile cu cianură.

În 1891, medicul Paul Ehrilch trata cu albastru de metilen soldații americani bolnavi de malarie. Unii specialiști îl consideră un antimalaric mai eficient decât hidroxiclorochina.

În foarte multe cazuri, albastru de metilen înlocuiește cu succes antibioticul.

Acesta se folosește cu mare succes în infecțiile urinare cu bacteria E. Coli, în amigdalitele virale și bacteriene, în infecțiile tegumentare și în orice leziuni superficiale ale pielii sau mucoaselor. Vă amințiți, cu siguranță, că în copilărie, la fiecare roșu în gât, ni se pictau amigdalele cu ajutorul unui băț cu vată în vârf.

Astăzi există tablete, capsule, comprimate și loțiuni cu albastru de metilen, în farmacii.

Ceea ce e mai puțin cunoscut, și e important să aflați, este că în anumite boli, această substanță se folosește pe cale injectabilă. (FORMA FARMACEUTICĂ. Soluţie injectabilă: Soluţie limpede, de culoare albastru închis, cu o valoare a pH-ului cuprinsă între 3,0 şi 4,5 Osmolaritatea este, de obicei, cuprinsă între 10 şi 15 mOsm/kg).

***

Dar Trump a menționat în tratamenteul COVID 19 și razele UVC.

Vă amintiți că v-am sfătuit să apelați la o soluție de dezinfectare a locuinței, mult mai eficientă și mai puțin toxică, folosind lampa germicidală.

Albastrul de metilen, combinat cu lumina UV reprezintă o asociere care a tratat cu succes anumite tipuri de psoriazis. Această asociere este intens studiată pentru a înlocui efectele antibioterapiilor în situațiile în care rezistența la antibioticele existente pe piață este totală.

UV de tip C sunt utilizate pentru a trata infecțiile localizate. De asemenea, în studiul cercetătorilor Steinmann, Gravemann, Friesland, Doerrbecker, Müller, Pietschmann și Seltsam, realizat la Helmholtz Centre for Infection Research, Hanovra, Germania, publicat în mai 2013, se arată eficiența incontestabilă a celor două tehnici în reducerea patogenilor din sânge, albastru de metilen împreună cu razele UV-C inactivează virusul hepatic C din mostrele de sânge!

„Această tehnică este o unealtă eficientă în inactivarea germenilor din sânge, precum virusul hepatitei C, iar cu ajutorul ei se pot reduce substanțial transmiterea virusurilor prin transfuzii de sânge”, se concluzionează în studiul susținut de Asociația Americană a Băncilor de Sânge.

***

Albastru de metilen, UVC si COVID-19

Cercetătorii chinezi au utilizat BX-1, care este o tehnologie adjuvantă în terapia anti HIV, folosită la scara largă, și care combină albastrul de metilen și UV-C. În acest mod se sterilizează preparate de sânge, plasmă, trombocite, fără a fi afectate celulele sanguine. Utilizată și în contextul COVID 19, această tehnologie ar putea ajuta la dezvoltarea rapidă a unei terapii bazate pe plasmă convalescentă, care are putere de vaccin în acest context pandemic, și care pare cea mai logică și rapidă soluție în acest moment.

„BX-1 elimină cu succes SARS-CoV-2 în 2 minute. BX-1 este o tehnologie sigură pentru transfuziile de sânge și plasmă folosite în terapiile cu sânge recoltat de la pacienții purtători sănătoși, aflați în convalescență sau vindecați. Un vaccin bazat pe utilizarea BX-1 are un potențial fantastic în combaterea actualei pandemii”, se arată în studiul realizat de cercetătorii Changzhong Jin, Bin Yu, Jie Zhang, Hao Wu, Xipeng Zhou, Hangping Yao, Fumin Liu, Xiangyun Lu, Linfang Cheng, Miao Jiang și Nanping Wu, publicat la data de 17 martie 2020.

Așadar, probabil că vă întrebați cum de nu s-a gândit nimeni până acum, în special mințile luminate ale Organizației Mondiale a Sănătății, la aceste două elemente consacrate. De ce nu au luat în calcul acest tratament?

Răspunsul pe care mi-l ofer eu, și la care puteți reflecta și dumneavoastră, este strâns legat și de situația paracetamolului, detaliată de mine mai demult, un medicament care deși și-a dovedit eficiența în lupta cu COVID-19, anumiți „influenceri” din lumea farmaceutică susțin că e „apă de ploaie”.

Paracetamolul costă 2 lei. Albastru de metilen costă, ați ghicit!, tot 2 lei! Oare acesta să fie motivul pentru care este ignorat?!