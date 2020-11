Un medic rezident din Maroc îi îngrijește pe pacienții Covid 19 internați la Spitalul Județean Arad

Un medic rezident din Maroc îi îngrijește pe bolnavii de Covid 19 internați la Spitalul Județean din Arad. El face acest lucru încă de la debutul epidemiei, potrivit Mediafax.

El Mahdi Mouchtahi este originar din Maroc. El este medic rezident, în anul I, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. De la începutul pandemiei este alături de personalul medical al spitalului și de pacienții tratați pe secția Covid 19.

„Mahdi este de un real folos pentru întreaga echipă medicală. Zilnic este la spital și ne ajută cu tot ce este necesar pentru tratarea pacienților de pe secție”, a povestit medicul Dana Olar, coordonatorul Secției Covid 19.

El Mahdi Mouchtahi trebuia să se întoarcă din Maroc în Arad la începutul anului. Din cauza pandemiei, el nu a putut ajunge în România până în luna martie. De atunci, muncește cot la cot cu medicii români.

„Trebuia să încep primul an de rezidențiat la Arad cu aproximativ o lună mai devreme însă se anulaseră cursele cu avionul și am rămas acasă până în luna martie. M-am gândit puțin, dacă să rămân sau nu acasă dar am considerat că medicii au nevoie și de ajutorul meu. Așa că din luna martie sunt tot pe secția doamnei dr. Dana Olar și zi de zi intru la pacienții diagnosticați cu Covid19”, a declarat, pe Facebook, El Mahdi Mouchtahi.

Medicul rezident intră, zilnic, cel puțin trei ore în saloanele pacienților

„Este o perioadă extrem de grea pentru toată lumea. Orice mână de ajutor este importantă și am ales să stau aici și să ajut cu tot ceea ce pot. Aici am învățat să fiu medic, am fost primit în această echipă și consider că este de datoria mea să ajut. Nu ascund faptul că este greu să stăm echipați ore întregi cu acel costum de protecție în care este foarte cald, că uneori obosim dar știm că toate eforturile pe care le depunem sunt pentru a ne salva semenii aflați în suferință”, a mai spus El Mahdi Mouchtahi.