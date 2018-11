Un membru CSM acuză dezinformarea Comisiei Europene: Axarea, fără verificare, pe surse din România care trimit informații eronate este greșită

Victor Alistar, reprezentant al Societății Civile în CSM, susține, referitor la raportul MCV, că s-au strecurat erori factuale, iar Ministerul Justiției este instituția care ar putea transmite informațiile reale și solicita corectarea presupuselor erori. Cauza ar fi, potrivit lui Alistar, "axarea, fără verificare, pe surse din România care trimit informații eronate".

"Pentru ca s-au strecurat o serie intreaga de erori, asta demonstreaza ca modalitatea de intocmire nu e intodeauna prea riguroasa. Axarea, fara verificare prea mult, pe surse din Romania care trimit informatii eronate este gresita. Chestiunile de apreciere sunt neconforme cu sistemul constitutional romanesc. (..) In raportul MCV sunt aspecte care depasesc cadrul relatiilor stabilite in tratat. O lege intrata in vigoare nu poate fi suspendata printr-o procedura administrativa. In masura in care doresc sa se corecteze greselile factuale, procedural legatura pe care o are Romania cu UE se stabileste prin MAE, iar la nivelul MCV punctul de legatura este MJ, oricare dintre cele doua institutii, in acest caz Ministerul Justitiei, trebuie sa vina cu o serie de lamuriri pe care sa le trimita partenerilor", a declarat Victor Alistar la Antena 3.