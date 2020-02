Un musical dedicat lui Bob Marley, pus în scenă la Londra, anul viitor

Un musical inspirat de viața și muzica starului reggae Bob Marley, "Get Up, Stand Up!", va fi pus în scenă la Londra, anul viitor, arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica artistului în playlistul zilei.

Spectacolul "Get Up, Stand Up!" va avea premiera la Lyric Theatre din Londra, pe 6 februarie 2021, la împlinirea a 76 de ani de la nașterea muzicianului, potrivit Mediafax.ro.

Povestea este pusă în scenă de laureații premiului Olivier Lee Hall și Dominic Cooke, actorul și dramaturgul Arinzé Kene jucând rolul lui Marley.

Cedella, fiica lui Bob Marley, și-a manifestat încântarea: "Muzica tatălui nostru înseamnă foarte mult pentru atât de mulți oameni din lumea întreagă, deci suntem mai mult decât încântați să o aducem fanilor și unor noi spectatori în forma coordonată de o echipă uimitoare".

Bob Marley a fost una dintre cele mai importante figuri ale scenei raggae din anii '70 și '80. S-a născut în Jamaica, în 1945 și a devenit un simbol mondial al legăturii dintre muzică și spiritualitate, fiind cel care a făcut celebră credința rastafari pentru publicul larg. A încetat din viață în 1981.

